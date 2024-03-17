خلال لقائه بالمنيا.. نقيب المحامين يكشف عن المرحلة الثانية من مشروع الميكنة

عقد عبدالحليم علام، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، لقاءً مع أعضاء الجمعية العمومية لمحامي المنيا، عرض خلاله كل ما يدور داخل نقابة المحامين، من وقت تقلده زمام الأمور داخل النقابة إلى الوقت الحالي

وقال نقيب المحامين، إن العملية الانتخابية اطلقت حولها الشائعات والأكاذيب من كل حدب وصوب، متهمين مجلس النقابة بإفشال العملية الانتخابية، وهذا عار تمامًا عن الصحة، مؤكدًا أن من قدموا الطعون على الانتخابات هم من تسببوا في تأجيل العملية الانتخابية.

أردنا تطبيق التصويت الإلكتروني في انتخابات نقابة المحامين، لتحقيق الحياد والنزاهة في عملية التصويت

وتابع أردنا تطبيق التصويت الإلكتروني في انتخابات نقابة المحامين، لتحقيق الحياد والنزاهة في عملية التصويت، وتقديم نموذج محترم للأجيال القادمة، ولكن لم نتمكن من ذلك بسبب الطعون، والظروف المحيطة بالعملية الانتخابية.

وأشار إلى أنه أتى إلى نقابة المحامين في مدة تكميلية لفترة النقيب الراحل المرحوم رجائي عطية، فوجد نقابة عريقة كنقابة المحامين تدار بدون عمل مؤسسي، وتدار من خلال فردٍ واحد، ومن هنا تدخل لترتيب البيت من الداخل، ونجح في وضع عمل مؤسسي في نقابة المحامين.

وأكد عبدالحليم علام، أنه عندما يتحدث إلى الجمعية العمومية، عن أي شيء يخص نقابة المحامين، فإن حديثه يكون بناء على الأوراق والمستندات الصادرة من الجهاز المركزي للمحاسبات.

تمكنا من تطبيق الرقمنة خلال 3 أشهر فقط

وأضاف، أن هناك أشخاصًا قدموا وعودًا على مدار 20 عام بتطبيق الرقمنة والميكنة في نقابة المحامين، ولم يوفوا بكلامهم، مشيرًا إلى أنه طبق الرقمنة في نقابة المحامين بداية من عام 2023، أي بعد توليه نقابة المحامين بـ 3شهورٍ فقط، برغم الصعوبات التي واجهته كالفاتورة الإلكترونية وقضية محامي مطروح.

وتابع: «مشروع الميكنة لم يكلف النقابة أكثر من 25 ألف جنيه، رغم أن القيم المرصودة لتفعيل الميكنة والرقمنة سابقًا تزيد عن 20 مليون جنيه، وأن الشركات التي تقدمت لتطبيق نظام الميكنة في النقابة، كانت ستضيف أعباء على كاهل المحامين، ولكننا رفضنا ذلك الأمر لرغبتنا في تقديم خدمة دون أن نحمل المحامي أي تكاليف إضافية.

إتاحة تطبيق على الموبايل يستطيع المحامي من خلاله تجديد الاشتراك واستخراج البطاقة العلاجية

وشدد على أنه سيتم استكمال المرحلة الثانية من مشروع الميكنة من خلال إتاحة تطبيق على الموبايل يستطيع المحامي من خلاله تجديد الاشتراك واستخراج البطاقة العلاجية، وسيكون كارنيه المحامي ممغنط، يستطيع من خلاله دفع كافة معاملاته المالية.