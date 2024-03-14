الخميس 14 مارس 2024
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سياسي

عبدالمجيد جابر يستعرض برنامجه الانتخابى لدعم شباب المحامين

عبد المجيد جابر
عبد المجيد جابر

استعرض المحامي عبدالمجيد جابر، المتحدث باسم حملة ادعم نقابتك والمرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين على مقعد استنئاف القاهرة، برنامجه الانتخابي في شأن دعم محامي الجدول العام وشباب المحامين.

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وقال جابر، في بيان له، إن برنامجه يتضمن دعم شباب المحامين وتمكينهم بفرص عمل مميزة وتدريبهم ووضع عقد عمل يضمن علاقه المتدرب بصاحب المكتب وبمكافأة محترمة تليق بشباب المحامين لتتناسب مع الظروف الاقتصادية، وتضمن حق صاحب المكتب أثناء فترة التدريب بالمكتب يعطي الحقوق والالتزامات للطرفين.

وأكد أهمية إخضاع محامين الجدول العام إلي مشروع العلاج مع زيادة قيمة رسم المشروع العلاج 100 جنيه للعضو عن باقي الجداول كمورد إضافي يدخل في دعم مشروع العلاج ومعاشات المحامين.

وأشار إلى ضرورة العمل على تفعيل وتعميم جداول الانتداب بالمحاكم والجلسات لشباب المحامين، مع توفير مكتبة قانونية مدعمة من نقابة المحامين لشباب المحامين.

مجلس نقابة المحامين يقرر عقد الانتخابات يوم 23 مارس الجارى

كان قد عقد مجلس نقابة المحامين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين، الخميس الموافق 7 /3 /2024، اجتماعًا بحضور أعضاء المجلس، لمناقشة الأحكام القضائية الصادرة من محكمة القضاء الإداري، والمتعلقة بالعملية الانتخابية.

وفي بداية الاجتماع وجه نقيب المحامين أعضاء المجلس بدراسة جميع الأحكام القضائية الصادرة، لكي يبدي كل عضو رأيه فيها ليتم اتخاذ القرار المناسب الذي يصب في مصلحة الجمعية العمومية.

وبعد مناقشات وافق مجلس النقابة العامة للمحامين بأغلبية أعضائه على عقد انتخابات مجلس النقابة العامة للمحامين، على منصب النقيب وعضوية المجلس، يوم السبت الموافق 23 مارس الجاري.

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