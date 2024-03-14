الخميس 14 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

نقيب المحامين يتفقد غرف واستراحات الأعضاء بمحكمة بلقاس الجزئية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أجرى  نقيب المحامين، عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الخميس، جولة تفقدية لاستراحات المحامين بمحكمة بلقاس، التقى خلالها بأعضاء الجمعية العمومية، وتحدث معهم في امور نقابية، واستمع لمطالبهم، ووعدهم بتذليل كافة العقبات التي تواجههم.

ورحب محامو بلقاس بالنقيب العام، الذي فتح لهم باب المناقشة والتحاور حول مستقبل مهنة المحاماة، والخدمات التي يعمل سادته على تقديمها بالشكل الذي يليق بأعضاء الجمعية العمومية.

وقال عبدالحليم علام، إنه استن سنة جديدة لم تحدث في تاريخ نقابة المحامين، وهي النزول والتواجد وسط أعضاء الجمعية، في غرف واستراحات  المحامين، للاستماع لهم عن قرب، مؤكدًا أنها سنة حميدة يجب أن تستمر في نقابة المحامين.

وأضاف،  أنه لو أُحسن استغلال أموال المحامين من قِبل المجالس النقابية المتعاقبة لأصبح للمحامين شأنًا أخرًا، من زيادة المعاشات وزيادة نسبة العلاج، وتقديم أفضل الخدمات لأعضاء الجمعية العمومية.

وأوضح نقيب المحامين، أنه عندما تقلد زمام الأمور بالنقابة، عمل على رفع المعاناة عن كاهل المحامين، من خلال حصولهم على خدماتهم النقابية بكل سهولة ويسر، لافتًا إلى أن تطبيق نظام الميكنة واللامركزية جنى ثماره جميع الأعضاء.

وأكد أن الحوكمة والرقمنة، التي طبقها في نقابة المحامين، مكنته بأن يضع مصادر الدخل لنقابة المحامين تحت بصر ونظر كل أعضاء الجمعية العمومية، ومنعت السرقة والإستيلاء على أموال المحامين.

وكان قد أعلن نقيب المحامين عن صرف منحة استثنائية جديدة للمحامين المستحقين للمعاش، ولأسر المحامين المتوفيين، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وبذلك تعتبر المنحة الخامسة التي يقررها. 

وأكد أنه صرف منحة استثنائية للمحامين المستحقين المعاش، ولأسر المحامين المتوفين، في عيد الفطر والأضحى والقيامة وعيد الميلاد المجيد، ومنحة استثنائية بمناسبة العام الدراسي الجديد، بواقع خمسمائة جنيه.

وتابع: «أنه تم تطبيق الزيادة الدورية لمعاشات المحامين بنسبة 5%، لكل المستحقين، بداية من 1/1/2024، لتكون هذه الزيادة الثانية، بعد الزيادة الأولى التي قررها في فبراير الماضي لعام 2023، وتم تطبيقها بأثر رجعي بداية من شهر يناير 2023».

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