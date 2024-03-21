الخميس 21 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024..

تفاصيل موعد وعرض الحلقة 11 من مسلسل محارب لـ حسن الرداد على CBC

مسلسل محارب
مسلسل محارب

تعرض اليوم الحلقة 11 من مسلسل محارب  في التاسعة مساءً والذي يخوض بطولته حسن الرداد عبر شاشة قناة cbc حصريًا طوال شهر رمضان.

مسلسل محارب ضمن قائمة مسلسلات رمضان من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو ضمن مسلسلات الـ 30 حلقة ويعرض على قناة سي بي سي.

موعد عرض الحلقة 11 والجديدة من مسلسل محارب لـ حسن الرداد

يعرض مسلسل محارب عبر قناة cbc دراما في الساعة 10:30 مساءً، والإعادة الساعة 1:30 مساءً، وفي تمام الساعة 9 مساءً.

مواعيد إعادة مسلسل محارب على CBC

الإعادة الأولى في الساعة 3:45 مساءً، والإعادة الثانية في الساعة 5:15 صباحا عبر قناة cbc.

تفاصيل أحداث الحلقات الماضية

وتدور أحداث الحلقات الماضية من مسلسل محارب بطولة حسن الرداد ونرمين الفقي، في اطار اجتماعي تشويقي حول قضية دهس والدة محارب على يد ابن عائلة العزازي وهي عائلة رجل أعمال كبير، فيقوم بكل المحاولات لإنقاذ ابنه من السجن، ولكن يقرر حسن الرداد الانتقام من العائلة والأخذ بالثأر، ولكن يتهم بعدة قضايا زور وتتوالى الأحداث.

قصة مسلسل محارب

تدور أحداث مسلسل محارب  الحلقة الأولى فى إطار اجتماعى تشويقى حول الشاب عزيز القادم من الصعيد، ويعيش مع أسرته فى القاهرة وتتغير حياته تمامًا بعد وفاة والده، حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى  يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.

موعد عرض مسلسل محارب الحلقة 11 لـ حسن الرداد

ملخص أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل محارب

أبطال مسلسل محارب

“محارب” بطولة حسن الرداد ومعه عدد كبير من الفنانين: أحمد زاهر، ماجد المصرى،  ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان،  عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.

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