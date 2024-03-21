إحالة تاجر للمحاكمة بتهمة شراء هواتف محمولة مسروقة

قررت جهات التحقيق فى الشرابية، إحالة تاجر للمحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة شراء هواتف محمولة وهو على علم بأنها مسروقة.

وأقر عاملان متهمان بسرقة هواتف المحمول فى منطقة الشرابية، باعترافات تفصيلية فى التحقيقات، حيث أقر المتهمان بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب المغافلة، وبيعها لتاجر على علم بأنها من متحصلات سرقة، وأشار المتهمان بأنهما نفذا 5 وقائع سرقة هواتف محمول.

كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندي مدير الأمن من ضبط "عاملين- مقيمين بدائرة قسم شرطة الشرابية" لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة" وبحوزتهما 5 هواتف محمولة من متحصلات وقائع سرقة بذات الأسلوب.