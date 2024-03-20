إحالة 3 متهمين بتزوير المحررات رسمية فى عابدين للجنايات

قررت جهات التحقيق فى عابدين إحالة 3 أشخاص للمحاكمة أمام محكمة الجنايات، لمحاكمتهم بتهمة تزوير محررات رسمية.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عناصر تشكيل عصابى بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية، متخذين من إحدى المطابع بدائرة قسم شرطة عابدين مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط 3 أشخاص "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول"، وعُثر بحوزة أحدهم على (عدد من الكارنيهات "مزورة" باسم وصورة أحد المتهمين بالصفات المنتحلة منسوب صدورها لعدة جهات- عدد من الأكلاشيهات- جهاز كمبيوتر خاص بالمطبعة).

وتبين من الفحص قيام أحد المتهمين بالاتفاق مع مالك المطبعة على شراكته دون علمه بنشاطه الإجرامى، وبمناقشة المتهم اعترف بممارسة نشاطه الإجرامى المشار إليه والتحصل على المضبوطات من (مطبعة للدعاية والإعلان - كائنة بالجيزة) تم ضبط "مالك المطبعة".

وعثر بحوزته على (2 سخان – 2 كرتونة خام طباعة - جهاز طباعة - جهاز كمبيوتر - شاشة بداخلها وحدة تخزين) وبمواجهته اعترف بقيامه بتزوير الأوراق والمستندات المضبوطة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.