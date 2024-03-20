الخميس 21 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إحالة 3 متهمين بتزوير المحررات رسمية فى عابدين للجنايات

ارشيفية
ارشيفية

قررت جهات التحقيق فى عابدين إحالة 3 أشخاص للمحاكمة أمام محكمة الجنايات، لمحاكمتهم بتهمة تزوير محررات رسمية.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عناصر تشكيل عصابى بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية، متخذين من إحدى المطابع بدائرة قسم شرطة عابدين مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط 3 أشخاص "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول"، وعُثر بحوزة أحدهم على (عدد من الكارنيهات "مزورة" باسم وصورة أحد المتهمين بالصفات المنتحلة منسوب صدورها لعدة جهات- عدد من الأكلاشيهات- جهاز كمبيوتر خاص بالمطبعة).

وتبين من الفحص قيام أحد المتهمين بالاتفاق مع مالك المطبعة على شراكته دون علمه بنشاطه الإجرامى، وبمناقشة المتهم اعترف بممارسة نشاطه الإجرامى المشار إليه والتحصل على المضبوطات من (مطبعة للدعاية والإعلان - كائنة بالجيزة) تم ضبط "مالك المطبعة".

وعثر بحوزته على (2 سخان – 2 كرتونة خام طباعة - جهاز طباعة - جهاز كمبيوتر - شاشة بداخلها وحدة تخزين) وبمواجهته اعترف بقيامه بتزوير الأوراق والمستندات المضبوطة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

إحالة 3 أشخاص محكمة الجنايات تزوير محررات رسمية عابدين معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية مديرية امن القاهرة تشكيل عصابي

مواد متعلقة

إحالة المتهمين بتصنيع المواد المخدرة داخل شقة بالمطرية للمحاكمة

الأكثر قراءة

تفاصيل ظهور أسد فى أحد شوارع التجمع الأول (صور)

أحمد شوبير: كنت خايف زيزو يسجل هدفين فى ابنى بنهائى كأس مصر

عاجل| حسام حسن: "عايز لعيبة مشتاقة للمنتخب ومفيش حد ضامن مركزه"

مسلسل المعلم الحلقة 10.. صراعات جديدة بين مصطفى شعبان وطارق النهري

انخفاض كبير فى أسعار السلع.. وبشرى للمواطنين خلال الأسبوع الثالث من رمضان

بشرة للموظفين| موعد إجازة عيد الفطر 2024 وعدد الأيام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا قال بلينكن بشأن الانتخابات الرئاسية فى روسيا؟

محمد العسيري

مسار إجبارى.. النور فى آخر الطريق

ماجد حبته

اغتيال «نظام الملك».. مثلًا

وائل لطفي

الهجرة الشرعية

محمد قدري

"المعلم" مصطفى شعبان وأصول الشغلانة

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

أحمد أبوالمحاسن

«الإخوان المسلمين».. الوجه الآخر للحشاشين (2)

ماجد حبته

رمضان كريم يا سينا

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأى: 80% من إسرائيليى الخارج يرفضون العودة ولا يشعرون بالأمان

نتنياهو يعترف بالخلاف مع بايدن.. ماذا يحدث خلف الكواليس فى البيت الأبيض؟

بيرنى ساندرز يشيد بوقف كندا مبيعات الأسلحة لإسرائيل.. ويدعو واشنطن لخطوة مماثلة