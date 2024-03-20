إحالة المتهمين بتصنيع المواد المخدرة داخل شقة بالمطرية للمحاكمة

قررت نيابة المطرية اليوم، إحالة عاطلين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامها بتصنيع المواد المخدرة داخل شقة أحدهما بدائرة القسم.

وذكر قرار الإحالة أن المتهمين عثر بحوزتهم على كمية من المواد المخدرة داخل شقة، كما عثر بحوزتهم على المعدات المستخدمة لتصنيع المواد المخدرة، وأقروا بترويجهم المواد المخدرة بقصد التربح والكسب غير المشروع منها.

بداية الواقعة عندما ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة المطرية وعثر بحوزتهما داخل شقة أحدهما (كمية من مخدر الحشيش – الأدوات والمعدات المستخدمة فى تصنيع المواد المخدرة – 4.5 كيلوجرام منتج تحت التجهيز)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.