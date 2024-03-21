سيحصل على 8 ملايين جنيه.. تعديل عقد مصطفى شوبير ورفعه إلى الفئة الثانية

استقرت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح على تعديل وتمديد عقد مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق الأول بالنادى الأهلى بعد المستوى الذي ظهر عليه مع الفريق في ظل غياب محمد الشناوي للإصابة وانضمامه لمعسكر المتنخب في بطولة كأس العاصمة الإدارية.

وكشف مصدر مسئول أن اللجنة استقرت على تعديل عقد مصطفى شوبير ورفعه من الفئة الثالثة إلى الفئة الثانية وتمديد عقده لمدة موسمين قادمين حيث يتبقى في عقده موسمين بخلاف الموسم الجاري.

وأضاف المصدر أن الحارس سيحصل على 8 ملايين جنيه في الموسم الجديد، حيث كان يتقاضى 5 ملايين جنيه في الموسم الحالي مع الفريق.

وأشار المصدر إلى أنه تم الموافقة على تفعيل بند إلغاء نسبة المشاركة في عقده بنفس شروط عقده الحالي من أجل تحفيزه في حالة عدم مشاركته بعد عودة الشناوي من الإصابة الي يعاني منها بخلع في الكتف.

كولر يطلب تقرير عن 4 لاعبين مرشحين لتدعيم الدفاع

وفي المقابل عرضت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح على السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي 4 لاعبين في خط الدفاع هم إياد العسقلاني مدافع منتخب الشباب ونادي روستوف الروسي بجانب عمر فايد مدافع فناربخشة التركي والمعار من المقاولون العرب بالإضافة لسيف إمام مدافع فاركو ومحمد اسماعيل مدافع زد إف سي.

وكشف مصدر مسئول أن كولر تحدث مع إدارة الأهلي حول ملف المدافع في الموسم المقبل بعد رفضه فكرة التعاقد مع مدافعين أجانب في الوقت الراهن واستبدالهم بعناصر شابة من أجل تفادي تكرار أزمة محمود متولي والذي تعرض للإصابات العضلية المتتالية.

وأضاف المصدر أن المدير الفني كلف التونسي ياسين الميكاري محلل اداء الفيديو بالتنسيق مع الجهاز المعاون له تجهيز تقرير شامل عن الرباعي المرشح لتدعيم خط الدفاع في الموسم الجديد.