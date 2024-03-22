اليوم.. الكنيسة القبطية الكاثوليكية تحتفل بذكرى القديسة بينيديتا كامبياجيو فراسينيلو

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية بذكرى القديسة بينيديتا كامبياجيو فراسينيلو مؤسسة راهبات العناية الإلهية البينديكتيات.

وعلى خلفية الاحتفالات طرح الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، نشرة تعريفية قال خلالها انه وُلِدت بينيديتا كامبياجيو فراسينيلو في 2 أكتوبر 1791 في لانجاسكو، وهي قرية صغيرة في المناطق النائية من جنوة، وهي حاليًا قرية صغيرة تابعة لكابوموروني، على سفوح جبال الأبنين الليغورية. كان والدها جوزيبي ووالدتها فرانشيسكا غيغليوني مزارعين ولديهما خمسة أطفال آخرين. بعد الاضطرابات النابليونية، شهدت الأسرة تفاقم مشاكلها الاقتصادية، وهاجرت مع عائلات أخرى من لانجاسكو إلى بافيا في عام 1804، عندما كانت بينيديتا في الثالثة عشرة من عمرها.

كانت تعمل عائلة آل كامبياجيو في تجارة الخضار والحبوب. كرست بينيديتا نفسها للدراسة قبل كل شيء علمت نفسها بنفسها، كانت تفضل قراءة سير القديسين وتعلم مبادي العقيدة المسيحية. في عام 1812 تزوجت أختها الكبرى ماريا. ومع ذلك، كان المستقبل بالنسبة لها إشكاليًا: فمن ناحية، شعرت بالانجذاب نحو نموذج للحياة الرهبانية والنسكية، ومن ناحية أخرى، شعرت بالحاجة إلى الانغماس في العمل الملموس للمحبة التي تكنها للفقراء، المهمشين والمهملين.وكانت تساعدهم بطرق مختلفة ، كانت تذهب لجمع الحطب من الغابة لتدفئة منازل الفقراء .

في سن العشرين تقريبًا كان لديها دافع قوي نحو الصلاة والحياة التأملية. لكن عائلتها قرروا لها الزواج. تزوجت في 7 فبراير 1816، في بازيليك سان ميشيل، من جيوفاني باتيستا فراسينيلو، وهو مزارع ونجار، من مواليد رونكو سكريفيا وانتقلوا من ليغوريا إلى فيجيفانو، وكان يتمتع أيضًا بإيمان مسيحي قوي وحيوي. افتتحوا معًا متجرًا لبيع الفواكه والخضروات في سترادا نوفا.

لقد عاش كلاهما الزواج باعتباره اختيارًا مجانيًا ، عادت أختها ماريا، التي كانت تعاني من سرطان الأمعاء، إلى بافيا ورحب بها الزوجان في منزلهما لرعايتها حتى وفاتها، لسوء الحظ، لم يولد من زواجهما أي أطفال، لذلك حاولت بينيديتا، بموافقة زوجها، تحقيق حلم شبابها، وهو تكريس نفسها للحياة المكرسة. بعد محاولتها التي لم تنجح مع الرهبان الكبوشيين في جنوة، دخل زوجها كأخ علماني بين الرهبان السوماسكان.