الرئيس السيسى: حريصون على عدم ترك المرأة تعانى بعد رحيل زوجها

عبّر الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية يوم المرأة المصرية وتكريم الأم المثالية لعام 2024، اليوم الخميس، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، عن تقديره واحترامه الشديد للمرأة.

تكريم المرأة

وقال الرئيس السيسي: "سألتني سيدة من قبل: إنت ليه كدا مع السيدات وتعاملهم بالرحمة؟، قولتلها: الواحد لما يبقى له بطن مش بيعرف يمشي، والست تفضل 9 شهور حامل لا أكل ولا شرب وألم متواصل، وربنا اللي وصانا على المرأة، فلازم نعاملها كما وصانا بها الله".

وأضاف: "إن الدولة حريصة كل الحرص على عدم ترك السيدة التي رحل زوجها لأسباب عدة وحيدة في الدنيا، فإذا ذهب أحد إلى محكمة الأسرة الآن فسنرى أن المرأة هي من تتولى المسئولية بشكل كلي".