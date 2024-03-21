عفاف طبالة بيوم المرأة المصرية: العمر مجرد رقم وأنا من أنشئت قناة النيل للدراما

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" فيلمًا قصيرًا، بعنوان "العمر الذهبي" وذلك احتفالًا بيوم المرأة المصرية وتكريم للأم المثالية لعام 2024.

وقالت مسنة:" حياتي بعد الستين بقت مختلفة جدًا، بقيت عضوة نشطة في نوادي المسنين، عندي 83 سنة، وأنا راضية عن حياتي بالكامل، وإن شاء الله أعيش 120 سنة".

ربنا وعدني بشريك محترم ساعدني في دخول الجامعة

فيما أكدت الدكتورة عفاف طبالة، أن العمر ماهو إلا رقم يتم استخدامه في المناسبات الرسمية، وتابعت:" اتجوزت 18 سنة، وربنا وعدني بشريك محترم ساعدني في دخول الجامعة، وأصبحت أول رئيسة لقناة بشكل مطلق، أنا من أنشأت قناة النيل للدراما، كما أن أول كتاب لي قمت بتأليفه كان بعمر الـ 65 عامًا، العمر مجرد رقم فقط".

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2024، حيث يتم تكريم الأمهات المثاليات الفائزات بمسابقة الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية في إطار دعمه وتقديره لدور المرأة المصرية في المجتمع.





