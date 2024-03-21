الخميس 21 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

على أنغام السمسمية.. انطلاق ليالي رمضان الثقافية بالإسماعيلية (صور)

ليالي رمضان في الإسماعلية
ليالي رمضان في الإسماعلية

شهد قصر ثقافة الإسماعيلية، أولى فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ضمن برنامجها المركزي المقدم بالمحافظات، احتفالاً بشهر رمضان في إطار برامج وزارة الثقافة، وتستمر الفعاليات حتى 19 رمضان الجاري.

وافتتح الفعاليات شيرين عبدالرحمن مدير عام فرع ثقافة الإسماعيلية، بحضور نخبة من المثقفين والمبدعين والإعلاميين وأهالي الإسماعيلية، واستهلت الفعاليات بفقرة مسرح العرائس للفنان محمود نوح، أعقبها عرض لفرقة كورال قصر ثقافة الإسماعيلية بقيادة د. دينا حسين، تضمن باقة منتوعة من الابتهالات والأناشيد والتواشيح الدينية منها "المسك فاح، رمضان جانا، قلبك حنين يا نبي، لما تلقي نجوم السماء، يارسول الله أجرنا، قمرنا سيدنا النبي، الله الله على نور الرسول، لأجل النبي، مولاي، عليك سلام الله، وسط تفاعل كبير من الحضور.

عروض فرقة الإسماعيلية للآلات الشعبية

أعقب ذلك عرض فني لفرقة الإسماعيلية للآلات الشعبية، قدمت خلاله باقة منتوعة من الأغاني على أنغام السمسمية منها افتتاحية الفرقة، "إسماعيلية ياالي هواكي، وراك وراك، دار الشدوف، كان الجميل، حلوة يا إسماعيلية، أبويا وصاني، الله الله يا نور النبي، مصر العظيمة بشعبها"،  بالإضافة لعزف منفرد  للفنان أحمد يحيي مولر مدرب الفرقة.

عروض فرقة الحرية للفنون الشعبية

وقدمت فرقة الحرية للفنون الشعبية مجموعة من الاستعراضات الفنية، المتنوعة التي تعبر عن الفلكلور السكندري منها "الإسكندرانية، التنورة، الصيادين، الغزل الإسكندراني، صولوا إسكندراني، الزفة الإسكندراني، تحيا مصر، حلاوة شمسنا، والفرقة بقيادة الفنان نصر الدين محمد.

واستهلت فعاليات البرنامج الأدبي بالمقهى الثقافي بلقاء عن الكاتب الراحل محمود دياب ضمن برنامج "عطر الأحباب" وتناولت فيه د. صفية فرجاني السيرة الذاتية والإبداعية للكاتب الراحل لمحمود دياب، مشيرة أنه أحد أعمدة ورواد المسرح، وتحدثت عن أهم أعمال الراحل وانشغاله بقضايا وطنه وأفكاره واهتمامه بالكتابة التاريخية، وعرضت جانبا من أعماله ومنها مسرحية باب الفتوح إضافة لأعماله السينمائية والجوائز التي حصل عليها.

أمسيات شعرية في ليالي رمضان

أعقب ذلك أمسية شعرية شارك فيها الشاعر شوقي عبد الوهاب ألقي خلالها عدة قصائد منها "الشيخ محمد، فلاش باك، أنت وجمال"، وألقى الشاعر فهمي عبد الله قصيدتين بعنوان "باب رحمتك، شياطين الشعر".

وضمن البرنامج الثقافي بالفرع أقيمت أمسية شعرية قدم الشاعر فتحي نجم عدة قصائد منها "في حب مصر، عن الشعر والناس"، بينما قدم الشاعر صلاح نعمان قصائد بعنوان "جايز، حالة، فارس"، وألقت الشاعرة شادية الملاح قصيدة بعنوان "مراى".

فعاليات الليالي تنظم بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة الإسماعيلية، وتأتي ضمن برامج مكثفة تقيمها هيئة قصور الثقافة احتفالا بشهر رمضان بالقاهرة و6 محافظات مصرية تمثل أقاليم مصر كافة، وهي المنيا والإسماعيلية والأقصر والبحيرة، والدقهلية والفيوم، بجانب أنشطة هيئة قصور الثقافة المتعددة فى كل الفروع الثقافية بباقي المحافظات.

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