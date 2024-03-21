“صباح تفرح بظهور حقيقة حنان وأعمالها المشبوهه“ أحداث الحلقة 10 من مسلسل ”حق عرب”

شهدت أحداث الحلقة 10 من مسلسل “حق عرب” هو معرفة “صباح زوجة المعلم عبدربه" بأعمال حنان المشبوه، وتوجهت للمعلم عبدربه لتخبره قائلة: “ ياما حظرت عرب منها، لأن عمري ما استريحتلها، وهو يستاهل ست البنات، لكن صعبان عليا كسر قلبه هو جدع وابن حلال”، وأبدا المعلم عبدربه استغرابه لحديثها قائلا: "وليه مكنتش موافقة على زواجه من بنتك سميحة".

مسلسل حق عرب

وانطلقت منذ قليل الحلقة 10 من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، على قناة أون دراما.

وتواترت الأحداث بالحلقة التاسعة من مسلسل حق عرب، بعد اكتشاف عرب السويركي لعمل حنان المشبوه من خلال النصب على الرجال.

مسلسل حق عرب

وكشف عملها المشبوه عن طريق أخيه علي الذي صرح به بالمستندات التي تثبت كافة المحاضر التي كانت تقوم بتحريرها ضد ضحيتها الجديدة.

كما شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل حق عرب، زواج سميحة ابنه عبدربه "رياض الخولي" من جمال عطوة ابن عمها، بحضور العائلة وعرب السويركي وحنان الغرباوي وشقيقها.



بينما ذهب علي شقيق عرب السويركي، لطلب يد خطيبته من والدها، ليفاجأه الأخير برفض طلبه بسبب أخيه عرب السويركي وتسببه في مشاكل عديدة واتهامه في قضية قتل حسنية الدايه.



أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.