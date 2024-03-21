فرقة "بنات الحور" تُحيى ثالث حفلات "ليالى المقامات الروحية" ببيت السنارى

شهد بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي بـمكتبة الإسكندرية، مساء اليوم، ثالث حفلات ليالي المقامات الروحية في دورتها العاشرة، حيث أحيت حفل اليوم فرقة الإنشاد الديني "بنات الحور"، والتي تعد أول فرقة بنات للإنشاد الديني أسستها الفنانة نعمة فتحي، قدمت عدة حفلات في أماكن مختلفة بمصر وتم اختيارها من الفنان انتصار عبدالفتاح للمشاركة في حفلات ليالي المقامات الروحية هذا العام ببيت السناري.

وقدمت في حفل اليوم العديد من الأغاني الدينية أبرزها "برضاك" و"المسك فاح" و"النبى ذاك الإمام" و"القلب يعشق كل جميل" وغيرها من الأغاني الدينية وسط أجواء رمضانية مميزة وحضور جماهيري مكتمل العدد.

وتعد حفلات "ليالي المقامات الروحية" من رؤية وإخراج الدكتور انتصار عبدالفتاح مؤسس الليالي، وتمتد ببيت السناري خلال الفترة من 18 حتى 25 مارس الجاري، حيث يتألف برنامج الليالي من مجموعة مختارة من الأغاني التراثية والعروض الموسيقية التي تعكس تنوع وثراء الثقافة المصرية، ويشمل البرنامج كذلك مشاركة مجموعة من الفرق الفنية المتخصصة في إحياء التراث الفني والموسيقي المصرية.

مواعيد حفلات ليالي المقامات الروحية



ومن المقرر أن يحيي حفل اليوم الخميس 21 مارس فرقة "نظرة" بعروضها الفنية، بينما تُحيي فرقة "الفجر" حفل الجمعة 22 مارس، ويشهد السبت 23 مارس تقديم فقرة فنية للفنان ربيع زين وعرض حكي، وفي الأحد 24 مارس تُقام فعالية لفرقة "الطبول النوبية والآلات الشعبية"، وتختتم الفعاليات يوم الإثنين 25 مارس بحفل يجمع بين فرقة "تواشيح الفنان عدنان الساسة" وفرقة "سماع" للرقص الصوفي المولوي.