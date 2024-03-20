رئيسا "العاصمة الإدارية" و"المتحدة للرياضة" يزوران تدريب المنتخب

حرص المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية، ومحمد يحيى لطفي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة وسيف الوزيري، رئيس مجلس إدارة شركة استادات واللواء أحمد فهمي، مدير عام شركة العاصمة ووليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة على التواجد في مران منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن خلال التدريب المقام باستاد مصر بالعاصمة الإدارية.

وأشاد التوأم حسن باستاد مصر بالعاصمة والتأكيد على إمكانياته الكبيرة، قبل استضافة بطولة كأس عاصمة مصر التي تضم منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا.

وهنأ خالد عباس التوأم بشأن تولي تدريب منتخب مصر والتأكيد على جاهزية العاصمة لتوفير متطلبات منتخب مصر خلال بطولة كأس عاصمة مصر، لخروج البطولة ومباريات المنتخب بشكل مشرف.

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