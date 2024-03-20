الخميس 21 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

مسلسلات رمضان 2024..

ملك بنت شداد تقع في حب المعلم وأحمد بدير يتوعد لها

مسلسل المعلم
مسلسل المعلم

وقعت ملك بنت المعلم شداد في مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان وسهر الصايغ، في حب مصطفى شعبان، خلال الحلقة العاشرة من مسلسل المعلم الذي يعرض على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في موسم دراما رمضان 2024.

مسلسل المعلم الحلقة 10.. صراعات جديدة بين مصطفى شعبان وطارق النهري

 

ملك تقع في حب المعلم

وظهرت ملك بنت المعلم شداد الذي يجسد أحد أكبر أعداء شعبان في السوق، وهي معها هدية وسألت دهب عنه المعلم وأين هو وطلبت منها رقم هاتفه لإعطائه الهدية، لترد عليها دهب: "هدية إيه يا حبيبتي إحنا عندنا الرجال مبتخدش تمن للجدعنة، شكلك مشوفتيش رجالة قبل كدة، هو ايه اللي بيحصل دا اللي اختشوا ماتوا".

أحمد بدير يتوعد لها

ويظهر أحمد بدير والدها وهو يسألها عن تلك الهدية لتقول له: "دي هدية جبتها للمعلم عشان الجدعنة اللي عملها معايا"، ليرد عليها: "هو حصل ولا إيه؟ أنا شايف في عنيكي كلام كتير يا ملك شكلك وقعتي في حبه ودا مينفعش، أسبقيني على البيت ولينا كلام تاني عشان أشوف آخرة حكاية المعلم معاكي".

ومسلسل المعلم من تأليف عمرو الدرديري ومحمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وروجت صفحات القناة البوستر الدعائى للعمل الذى تدور أحداثه في إطار تشويقي اجتماعي، مسلسل المعلم هو العمل الدرامي الثاني الذي يجمع الثنائي سهر الصايغ ومصطفى شعبان إذ قدما مسلسل بابا المجال خلال الموسم الرمضاني للعام الماضي. 

وينتمي المسلسل إلى الدراما الشعبية، إذ يجسد النجم مصطفى شعبان دور تاجر سمك، وخلال الأحداث يتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق، إذ يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به وتتصاعد الأحداث تدريجيًا.

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