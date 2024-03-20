الخميس 21 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل المعلم الحلقة 10.. الجنتل وشداد يقرران قتل مصطفى شعبان

انتهت الحلقة العاشرة من مسلسل المعلم نهاية مشوقة، إذ قرر المعلم شداد والجنتل كبار تجار سوق ميناء الأتكة وأعداء مصطفى شعبان القضاء عليه، وأن يكون ذلك هو آخر يوم في حياته والتخطيط لقتله.

مسلسل المعلم الحلقة 10.. بداية مثيرة وانتقام متوقع

تجار السمك ضد المعلم

وشهدت الحلقة العاشرة بطولة النجم مصطفى شعبان وسهر الصايغ، التي تعرض على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في موسم دراما رمضان 2024، أحداث عديدة منها رفض كل تجار السمك في ميناء السويس إعطاء شعبان أي شحنة سمك.

جاء ذلك بعدما قرر الذهاب إلى هناك لجلب سمك من أجل وقف حجز المعلم شداد على محل المعلم بشر نتيجة تأخره في توريد السمك وفرض غرامة عليه بقيمة 2 مليون جنيه.

وظهر شعبان وهو يسأل التجار عن شحنات من السمك، إلا أن الجميع رفض خوفًا من بطش المعلم شداد الذي أوصاهم بعدم إعطائه.

بدير يقرر قتل شعبان

وظهر أحمد بدير في مشهد نهاية الحلقة العاشرة وهو يقول: "النهاردة لازم يكون آخر يوم في حياة المعلم"، وذلك بعدما اكتشف أن ملك ابنته وقعت في حبه وجلبت له هدية نظير جدعنته معها.

أبطال مسلسل المعلم

ويشارك شعبان عدد من نجوم الدراما منهم النجمة سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، وعدد آخر من الفنانين.

وتتصاعد الأحداث تدريجيا في مسلسل المعلم داخل شادر سوق السمك الذي يجسد الصراع بين تجار السمك خلال ثلاثين حلقة طوال شهر رمضان، إذ يحاول النجم مصطفى شعبان الانتقام لوالده بعدما تم حبسه وسرقة أمواله في السنوات الماضية، ويخوض صراعات مع تجار السمك من أجل ذلك على رأسهم شداد هو أكبر تاجر بالشادر.

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