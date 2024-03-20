الأربعاء 20 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بدء عزاء مونتيرة "عتبات البهجة" فى مسجد النور بالمعادي

زينة مطاوع
زينة مطاوع

بدء منذ قليل في مسجد النور بالمعادي عزاء المونتيرة الشابة الراحلة زينة مطاوع، التي وافتها المنية الإثنين الماضي، وكانت آخر أعمالها الفنية مسلسل عتبات البهجة الذي يعرض خلال شهر رمضان المبارك، بطولة الفنان القدير يحيى الفخراني، إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية.

وكانت قد توفيت المونتيرة زينة مطاوع، مساء الإثنين، بعد صراع مع المرض وأعلن الخبر الكاتب الكبير مدحت العدل، من خلال ستوري عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون أتقدم أنا وجميع العاملين على مسلسل عتبات البهجة بخالص التعازي والمواساة لأسرة المونتيرة الشابة زينة مطاوع رحمها الله وأسكنها فسيح جناته".

وكان آخر أعمال المونتير زينة مطاوع مسلسل "عتبات البهجة"، الذي يعرض ضمن مسلسلات رمضان الموسم الحالي، ويقوم ببطولته النجم الكبير يحيى الفخراني.

يعرض مسلسل عتبات البهجة يوميا على مجموعة قنوات DMC في تمام الساعة 6:15  مساء، بينما تكون الإعادة في تمام 5:00 صباحًا والساعة 12 ظهرًا.

فيما يعرض مسلسل عتبات البهجة على قناة DMC دراما في تمام الساعة 8:00 مساء، والإعادة 2:00 صباحًا والإعادة الثانية 8:00 صباحًا، ويعرض بالتزامن على منصة "watch It".

تنعي الشركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية ببالغ الحزن والأسى المونتيرة الشابة زينة مطاوع.

وقد نشرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عبر صفحتها الرسمية بالفيس بوك، نعي للمونتيرة الراحلة "الشركة والعاملون في قنواتها الإعلامية وإصداراتها وشركاتها بخالص العزاء لأسرتها، داعية الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان".

مسجد النور المونتيرة زينة مطاوع

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