أحمد شوبير يكشف لـ"العرافة" حقيقة وجود سحر فى مباراة مصر والجابون

قال الكابتن أحمد شوبير، إنه قبل المباريات الهامة في إفريقيا، كانت تنتشر الكثير من الشائعات المتعلقة بالسحر والخرافات، مشيرًا إلى أن أعمال السحر تتم في الخفاء، وليس في العلن مثلما يدعي البعض، معبرًا: "لم أشاهد هذه الأفعال المتعلقة بالسحر في مباراة من قبل".

أعمال السحر

أكد الكابتن أحمد شوبير، خلال لقائه ببرنامج "العرافة" مع الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية المحور، أن مباراة مصر والجابون لم يحدث بها شيء يشير إلى وجود عمل أو سحر، قائلًا: "بغرس رأس خنزير في ملعب المباراة شائعة ولم تحدث".

حقائق مباراة مصر والجابون

وتابع: "من كثرة تردد هذه الشائعات الكثيرين صدقوا هذه الأقاويل، ولهذا أحرص باستمرار على نفي هذه الشائعات حتى لا ترسخ في العقول أكثر من ذلك".