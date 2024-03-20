القابضة للمياه تشهد توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير لتوصيل المياه لقرى بالشرقية

شهد المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والدكتور محمد رفاعى الرئيس التنفيذى لمؤسسة مصر الخير مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الشرقية ويمثلها المهندس عامر كمال أبوحلاوة رئيس مجلس الإدارة، ومؤسسة مصر الخير ويمثلها الأستاذة عفاف الجوهري رئيس قطاع الصحة بالمؤسسة وذلك لتوصيل مياه الشرب النقية للأسر الأولى بالرعاية بقرى (كفر المدينة – هانون) بمنشأة أبوعمر مركز الحسينية محافظة الشرقية.

وأكد المهندس ممدوح رسلان، أن البروتوكول يمثل إحدى الخطوات المهمة في إطار جهود الشركة لتعزيز التنمية المستدامة وتبني آليات المشاركة المجتمعية لخدمة القرى الأكثر احتياجا. ويعكس الدور التنموي لمؤسسة مصر الخير في دعم الحالة المعيشية والصحية للمواطنين، خاصة في المناطق الريفية.

وأضاف رسلان، أن الشراكة مع مؤسسة مصر الخير تجسد الجهود المشتركة بين القطاع العام والمجتمع المدني لتلبية الاحتياجات الأساسية للمجتمعات المحلية، هذا التعاون يعكس روح العمل الجماعي والتضامن الذي نحتاجه لبناء مستقبل أفضل للجميع.

وقال الدكتور محمد رفاعى الرئيس التنفيذى لمؤسسة مصر الخير، أنه في إطار الدور التنموي الرائد للمؤسسة في المجتمع المصري، خاصة بالقرى الأكثر احتياجًا وتفعيلًا لدور المجتمع المدني في تحسين الحالة المعيشية والصحية والبيئية للمواطن المصري، خاصة في القرى والريف، تم توقيع بروتوكول التعاون بهدف توفير المياه النقية لأهالي القرى المستهدفة وتحسين المناخ الصحي وزيادة الممارسات الصحية السليمة بين أفراد المجتمع المحلي.

وذكر الدكتور محمد رفاعي، أن هذا البروتوكول هو استمرار للتعاون المشترك وتوحيد الجهود بين المجتمع المدني والقطاع الحكومي لتوفير المياه النقية مضيفًا، أن مؤسسة مصر الخير تؤمن بأن الشراكات الاستراتيجية تلعب دورًا حاسمًا في تحقيق التنمية المستدامة. ونحن مهتمون بالعمل مع شركائنا في كل محافظات مصر لضمان وصول المياه إلى كل منزل في القرى الأكثر احتياجًا.

من جانبه، أكد المهندس عامر كمال أبوحلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، أنه وفقا للبروتوكول سيتم مد وتدعيم شبكات مياه بطول (3100) متر قطر (4) بوصة، لخدمة عدد (4،880) نسمة بقرى (كفر المدينة - هانون) بمنشأة أبوعمر – مركز الحسينية - بمحافظة الشرقية.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد جلال رئيس قطاع المشروعات بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والدكتورة مى عزت مدير التوعية بشركة مياه الشرقية.