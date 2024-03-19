خطة نتنياهو لاقتحام رفح الفلسطينية.. أحمد موسى يكشف التحركات الخطيرة

في تطور مثير للقلق، أعلن الإعلامي أحمد موسى عن خطط بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، التي تهدف إلى اقتحام مدينة رفح الفلسطينية، مؤكدًا أن نتنياهو أوفد وفدًا إلى العاصمة الأمريكية واشنطن لعرض خطته المتعلقة برفح.

أوضح موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" الذي يُبث على قناة "صدى البلد"، أن نتنياهو يسعى للقضاء على ما يقرب من 1.5 مليون فلسطيني في رفح، مشيرًا إلى أنه لا يرى بديلًا لهذا الإجراء.

كما ذكر أن هناك خطة لنقل سيطرة معبر رفح إلى الجانب الإسرائيلي، نظرًا لعدم قدرة إسرائيل على السيطرة على المعبر من الجانب المصري، مشيرًا إلى أن هذه الخطة لم تكن جديدة، بل كانت قد تسربت من الإعلام الإسرائيلي منذ نهاية العام الماضي.

وتحدث موسى عن نية نتنياهو دراسة إمكانية تولي شركات إسرائيلية مهمة نقل المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين، وتطرق إلى خطط اقتحام محور فيلادلفيا، وهو الأمر الذي كانت مصر قد حذرت منه في وقت سابق.