الأربعاء 20 مارس 2024
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منوعات

تعرف على طريقة عمل سحور مختلف ومميز فى دقائق

سحور رمضان 2024
سحور رمضان 2024

نقدم في “الدستور” خلال شهر رمضان الكريم، مجموعة من الوصفات الصحية، وكذلك المشروبات الصحية المحتلفة عن المشروبات التقليدية خلال شهر رمضان، فنقدم لك مجموعة من الوصفات والمشروبات التي يمكن تنفيذها خلال شهر رمضان وتساعد فى الحصول على قيمة غذائية عالية.

أفكار سحور رمضان 2024

ونوفر خلال شهر رمضان مجموعة من الوصفات اللذيذة والصحية فى الوقت نفسه ونقدم طريقة وصفة طاسة البيض التركية الصحية بشكل مختلف تماما.

طريقة عمل البيض التركي

كما يمكن تنفيذ سحور آخر مختلف وذلك من خلال تنفيذ طاسة البيض التركي:

مكونات طريقة عمل البيض التركي

- معلقة زبدة

- بصلة صغيرة مفرومة

- توم مفروم

- فلفل ألوان

- طماطم

- ملح

- فلفل أسود

- بابريكا

- شرائح بيض مسلوق

- جبنة موزيرلا

- طماطم شيري

- أوراق كبيرة ريحان

- نسيبها على نار هادية خمس دقايق

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طريقة عمل طاسة البيض التركي

الطريقة:

نضع معلقة زبدة في وعاء ساخن.

قومي بتشويح  بصلة صغيرة مفرومة + توم مفروم + فلفل + طماطم  + ملح، بابريكا، فلفل أسود + بيض مسلوق متقطع شرائح طويلة + جبنة موزيرلا + طماطم شيري + أوراق كبيرة ريحان.

ضعي كل تلك المكونات فى وعاء على نار هادية خمس دقايق.

وتوجد مجموعة من النصائح التي يجب الحرص على القيام بها على وجبة السحور وذلك للوقاية من التعرض للإصابة بالكثير من المشكلات الصحية فى اليوم التالى فى الصيام، ومن أهم تلك النصائح الحرص على عدم تناول الحلويات على السحور وذلك للوقاية من التعرض للاصابة برفع مستوي السكر فى الدم.

كما يجب الحرص على تناول الماء ولكن ليس بكميات كبيرة وذلك حتى لا يتسبب تناول الماء بكميات كبير فى زيادة نسبة البوتاسيوم فى الجسم وبالتالى ارهاق الكلى بشكل كبير.

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