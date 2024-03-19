العميد يطلب معلومات كافية عن منتخبات نيوزيلندا وتونس وكرواتيا

بدأ حسام حسن، المدير الفنى للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم فى جمع أكبر قدر من المعلومات حول المنتخبات المنافسة للفراعنة فى بطولة العاصمة الإدارية الودية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 22 وحتى 26 مارس الجارى، بهدف عدم ترك أى شىء للصدفة خلال تلك البطولة الودية التى تعد بمثابة الإنطلاقة الحقيقية للجهاز الفنى الجديد لمنتخب مصر بقيادة التوأم .

وطالب العميد باقى أفراد جهازه المعاون بتدوين كل صغيرة وكبيرة عن المنتخبات الثلاثة نيوزيلندا وتونس وكرواتيا، بداية من قائمة اللاعبين التى اختارها كل منتخب لخوض هذه البطولة الودية، وحتى آخر ثلاثة لقاءات لكل فريق، حتى يكون هناك معلومات كافية امام الجهاز الفنى للفراعنة أثناء مواجهة تلك المنتخبات خلال البطولة .

ويلتقى منتخب مصر مع نظيره النيوزيلندى يوم الجمعة المقبل على أن يلتقى مع الفائز من المباراة الثانية التى تجمع تونس مع كرواتيا ، وذلك يوم 26 مارس الجارى فى حال تخطى عقبة نيوزيلندا وفى حال الخسارة سيلعب مع الخاسر يوم 25 من الشهر نفسه لتحديد صاحب المركز الثالث فى البطولة، وهو ما يعنى ضرورة الاستعدادا للمنتخبات الثلاثة بمزيد من المعلومات.

ويخوض منتخب مصر تدريبا وحيدا بشكل يومى فى التاسعة والنصف مساا وهو نفس موعد إقامة مباريات البطولة الودية على ملعبى استاد القاهرة والدفاع الجوى، على أمل ان تخرج تلك البطولة بمظهر مشرف من حيث الحضور الجماهيرى الذى يضفى للمباريات أهمية خاصة ، فى ظل المساعى الكبيرة التى تبذل حاليا من أجل زيادة الجماهير فى المباريات على المستويين المحلى والدولى.

وتنتظر جماهير الكرة المصرية، مواعيد هذه المباريات بشغف شديد، لرؤية اللاعبين على أرض الواقع وكيفية تعامل العميد معهم، في ظل غياب قائد الفريق محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، عن البطولة ومعسكر الفراعنة الحالي لأجندة شهر مارس الدولية.