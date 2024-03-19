الثلاثاء 19 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

حلا شيحة تعترف لـ"ع المسرح": كنت أنجذب بشدة للرجل المتدين (فيديو)

حلا شيحة
حلا شيحة

أكدت الفنانة حلا شيحة أنها وجدت في الرجال المتدينين مصدر جذب لها خلال فترة معينة من حياتها.

وأوضحت "شيحة" خلال لقائها في برنامج "ع المسرح"، الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، عبر قناة الحياة، أن حبها لزوجها السابق، نابع من تدينه ورغبتهما المشتركة في العبادة، وردت على الأقاويل التي تربط بين زواجها وارتدائها الحجاب، مؤكدة أن قرارها كان شخصيًا ولا يتأثر بأي شخص.

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وأضافت أن تقربها من الله يمثل مصدر سعادة عظيمة، لكنها ترى أن الروحانية لا تقتصر على الشكليات، وتحدثت عن تغير في نظرتها للتدين خلال العام الماضي، معتبرة أن الإيمان يجب أن يكون مريحًا وشخصيًا، وأنها تتبع ما تشعر به دون قسوة على نفسها، متوكلة على الله فيما يخبئه لها المستقبل.

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