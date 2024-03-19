عمرو الليثي يُدخل السرور على بائعة التمر "أم إبراهيم" (فيديو)

التقى الإعلامي عمرو الليثي، الحاجة “أم إبراهيم”، ضمن الجولات الإنسانية في حلقة اليوم من برنامج “واحد من الناس”، المذاع عبر فضائية “الحياة”.

جولات عمرو الليثي

ويحتفي “واحد من الناس” خلال حلقة اليوم بالحاجة أم إبراهيم، تلك السيدة التي تبيع التمر لتنفق على أسرتها، وتبلغ من العمر 75 عامًا، ولديها أبناء كُثر رفضت الإفصاح عن عددهم.

وأكدت الحاجة “أم إبراهيم” أنها لا تربح الكثير من تجارتها، وتنفق ما تحصل عليه من أرباح بالإضافة إلى معاشها على ابنتها الأرملة التي أنجبت 3 أبناء، كما أنها تنفق على علاجها، لأنها مريضة بمرض الضغط.

ومنحتها أسرة برنامج “واحد من الناس” 5000 جنيه، لترد عليه “أم إبراهيم”: «مش لازم أنا، أنا معايا كتير».