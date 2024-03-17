عمرو الليثى للعاملين بمحطة صرف أبو رواش: "نحترم كل عامل يبنى فى البلد" (فيديو)

وجّه الإعلامي عمرو الليثي، رسالة للعاملين في محطة الصرف الصحي بأبو رواش، قائلًا: "إحنا نحترمكم ونقدركم، ونحترم كل عامل وفني ومهندس يبني في البلد في عز نهار رمضان".

وأضاف "الليثي"، خلال تقديم برنامج "واحد من الناس" المُذاع على قناة "الحياة": "مسلم ومسيحي كلنا صائمون ونعمل بيد واحد، وهذا في حد ذاته شيء جميل ومحترم".

وتابع: "بشكركم جدًا وأنا فخور إني كنت معاكم في محطة الصرف الصحي بأبو رواش" موجهًا الشكر للمديرين المسئولين عن المحطة.

وأقام "واحد من الناس" مسابقة كروية للعاملين بالمحطة عبارة عن مجموعة أسئلة رياضية وفاز عدد من العاملين بجائزة 2000 جنيه لكل عامل فائز.

فيما عبّر العاملون بالمحطة عن سعادتهم قائلين: "نعمل في مشروع شرف لأي أحد يعمل فيه، مشروع كبير يحقق أهدافًا كبيرة، وأهم حاجة في المشروع العمال وسلامتهم الجسدية والنفسية والاجتماعية".