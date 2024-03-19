الثلاثاء 19 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

بريطانيا تدعو مجلس الأمن لوقف فورى لإطلاق النار فى السودان

السودان
السودان

اكد ممثل بريطانيا في مجلس الامن، اليوم الثلاثاء، مطالبة الأمم المتحدة بوقف فوري لإطلاق النار في السودان

حيث قال في جلسة لمجلس الامن بشأن الحرب في السودان، إننا نقترب من الذكرى السنوية الأولى لهذا الصراع، وكان لها تأثير كارثي على الشعب السوداني، وخاصة في دارفور، حيث يواجه أكثر من نصف السكان المحليين انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأضاف أن ضرورة إسكات الأسلحة لا يمكن أن تكون أكثر وضوحًا، ولذلك تكرر المملكة المتحدة دعوة هذا المجلس إلى وقف فوري لإطلاق النار، بما في ذلك خلال شهر رمضان.

 

دعوات للتقيد بالالتزام بموجب القانون الإنساني الدولي 

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ودعا المسئول البريطاني إلى التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين، معربًا عن نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير عن الجرائم الفظيعة، بما في ذلك العنف الجنسي على نطاق واسع، ومن الأهمية بمكان أن تتم محاسبة مرتكبي الجرائم الفظيعة.

وتابع أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ملزمة بالامتثال الكامل لحظر الأسلحة، وندعو جميع الدول الأعضاء إلى الامتناع عن التدخل الخارجي في هذا الصراع، وبدلًا من ذلك دعم الجهود الرامية إلى وقف الأعمال العدائية، والبناء نحو سلام دائم، وحكومة انتقالية مدنية في السودان.

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