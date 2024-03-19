ما حكم قراءة القرآن بدون وضوء أجمع الفقهاء أنه يجوز قراءة القرآن بدون وضوء من غير أن يمس المصحف، والأفضل أن يتوضأ، أما مس المصحف وحمله دون وضوء، فقد ذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى تحريم ذلك، وذهب الحاكم وحماد وداود الظاهري إلى جواز ذلك.

ما حكم قراءة القرآن بدون وضوء.. والإفتاء توضح حكم الشرع

ما حكم قراءة القرآن بدون وضوء

وأكدت دار الإفتاء بأنه لا يجوز شرعًا مس المصحف إلا لمن كان طاهرًا من الحدثين جميعًا؛ وهو قول مالك والشافعي والحنابلة، واحتجوا بكتاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمرو بن حزم: "أَنْ لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ" أخرجه الإمام مالك في "الموطأ".

ما حكم قراءة القرآن بدون وضوء

واوضحت دار الإفتاء يجب على القارئ أن يكون على طهارة تامة من الحدثين الأصغر والأكبر؛ لحديث علي رضي الله عنه: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ، ثُمَّ قَرَأَ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ قَالَ: "هَكَذَا لِمَنْ لَيْسَ بجُنُبٍ، فَأَمَّا الْجُنُبُ فَلَا، وَلا آيَةً" أخرجه أبو يعلي في "مسنده"، لافته إلى أنه إذا كان القارئ حافظًا للقرآن أو لجزء منه ويتلوه بغير مس للمصحف فلا مانع من ذلك شرعًا.

واشارت دار الإفتاء: وقال ابن عمر رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "لا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلا طَاهِرٌ" أخرجه الطبراني في "الكبير"، وقال أبو حنيفة: يجوز حمله بعلاقته بدون وضوء، ومنع ذلك مالك والشافعي.

واشارت دار الإفتاء: إنه لا يجوز قراءة القرآن بدون وضوء من المصحف، لأن مس المس يشترط له الطهارة، لقوله تعالى: "لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ" (الواقعة:79)، والآية وإن فسرها كثير من الصحابة بأن المقصود بالمطهرين فيها الملائكةإلا أن تخصيص ذكر وصف "المطهرين" دليل على أن هذا هو شأن المصحف الكريم، ألا يمسه إلا من اتصف بالطهارة.