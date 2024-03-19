بعد الطرح بأيام للشراكة مع القطاع الخاص.. 11 مستثمر إقليمي ومحلي يتنافسون على الفرص الاستثمارية المطروحة من جهاز تنمية التجارة

استمرارًا للشراكات الناجحة لجهاز تنمية التجارة مع القطاع الخاص في العديد من المشروعات الضخمة، وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة، أعلن جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن قيام 11 مستثمرين بشراء كراسات الشروط الخاصة بطرح 12 فرصة استثماراية جديدة بـ 8 محافظات مختلفة على مستوى الجمهورية بإجمالي مساحات تصل إلى 405 أفدنة.

وقال العميد وليد سف نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن النجاحات التي حققها الجهاز خلال الفترة القليلة الماضية، جعلت ثقة المستثمرين كبيرة في المشروعات التي يقدمها الجهاز للشراكة مع القطاع الخاص، والتي وفرت الآف من فرص العمل للشباب في جميع المحافظات المختلفة، موضحا أن هناك مستثمرين محليين ودوليين تقدموا لشراء كراسة الشروط الخاصة بتلك الفرص.

وأكد، نائب رئيس الجهاز، إنه يتم تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين من خلال متابعة دورية يقوم بها الجهاز، موضحا أن الفرص الجديدة متاحة للشركات المحلية والإقليمية والدولية العاملة في إنشاء وتطوير وتنمية وإدارة وتشغيل المناطق التجارية واللوجيستية بجميع أنماطها.

وأوضح أن مدة الإيجار تكون 25 سنة تجدد إلى مدة مماثلة، وأشار إلى أن آخر ميعاد لتلقي الاستفسارات سيكون يوم الأحد 28 أبريل 2024، والموعد النهائي لتلقي العروض سيكون يوم 9 يونيو 2024.

كانت قد أعلن جهاز تنمية التجارة الداخلية أن 8 كيانات محلية كبيرة متخصصة فى مجال الدرسات الفنية تقدمت لشراء كراسة الشروط الخاصة بمناقصة لتقديم الدراسة الاستشارية لرفع كفاءة منظومة التخزين وسلاسل الإمداد على مستوى الجمهورية.

وقالت الدكتورة هبة السيد معاون وزير التموين والتجارة الداخلية للاستثمار إن المشروع جاء تنفيذًا لتوجهات الدولة فى إطار استهداف وزارة التموين والتجارة الداخلية القيام بتطوير سلسلة الإمداد والتخزين للسلع الاستراتيجية بما يهدف إلى رفع كفاءتها وتماشيها مع المعايير الدولية، وذلك لضمان توفر السلع وتوزيعها على مستوي الجمهورية.

وأكدت معاون الوزير، أن الهدف من المشروع وضع آلية دقيقة لتشكيل المخزون المناسب للسلع الاستراتيجية وفقًا لسمات مختلفة مثل مواسم الاستهلاك والعادات الغذائية المختلفة للمواطنين.

وأضافت، أن الموعد النهائي لتلقي العروض وانعقاد جلسة فض المظاريف الفنية يوم الأحد 31 مارس 2024 بمقر الجهاز بالعاصمة الإدارية الجديدة، أثناء الاجتماع بالسادة مندوبي الكيانات المتقدمة للمناقصة اليوم بالجهاز، وذلك للرد على كافة الاستفسارات الفنية للمشروع والأسئلة قبل غلق باب تلقي العروض.

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