القومي للترجمة يشارك فى معرض أهلا رمضان بـ "الأعلى للثقافة"

يشارك المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي بمعرض أهلا رمضان بمقر المجلس الأعلى للثقافة والذي يستمر حتى ٢٧ مارس الجاري.



ويقدم المركز القومي للترجمة مجموعة من أحدث إصداراته خلال المعرض، نذكر منها،"الإمبراطورية الروسية والجزيرة العربية والخليج"،"رحلة الخير:العائلة المقدسة في مصر"،"تاريخ العبودية من أقدم العصور إلى الوقت الحاضر"،"مرارة الظلم"،"من نحن وكيف وصلنا إلى هنا"،"مسالك المحسنين"،"العقل السعيد"،"مدن تثير العاطفة"،"تلك الحيوانات الأخرى"،"العقل الكبير".

ومن الكتب أيضًا، "تعليم الموسيقى لذوي الاحتياجات الخاصة"،"القاهرة المدينة المتنازع عليها"،"ماركس وفيبر"،"نار جميلة"،"إعادة ترسيم الشرق الأوسط العثماني"،"الغجر في مصر المعاصرة"،"المنطق:الأساسيات"،"كارل يونج"،"قصور مصر المنسية"،"جدتي وأمي وأنا"،"الخيال العلمي العربي"،"الشخصية والفروق الفردية والذكاء"،"الغجر في مصر المعاصرة"،"مسرح ما بعد الدراما"،"تفسير سفر التسابيح"،"القيم السياسية"،"الزواج والحداثة" و"مبادئ تخطيط وإدارة حالة الطوارئ".

غلاف الترجمة

غلاف الترجمة

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