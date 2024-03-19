موسكو: تعليق المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية "سيرن" التعاون مع روسيا سيؤثر سلبًا على أبحاث الطرفين

أكد معهد الفيزياء النووية التابع لأكاديمية العلوم الروسية أن تعليق المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية "سيرن" التعاون مع روسيا سيؤثر سلبًا على أبحاث المنظمة ذاتها والمعاهد العلمية الروسية.



ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، اليوم الثلاثاء، عن مصدر بمعهد الفيزياء النووية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، قوله: "لقد اتخذت إدارة (سيرن) قرارًا سياسيًا بتعليق التعاون مع المنظمات العلمية في روسيا الاتحادية، وهذا القرار سيؤثر سلبًا على الأبحاث العلمية لكل من (سيرن) والمعاهد العلمية الروسية".

وأضاف المصدر: "في الوقت الحالي تجرى عملية نقل المسئوليات، التي يجري التعاون بشأنها بين الطرفين، إلى زملائنا الأعضاء في (سيرن) من بلدان مختلفة، والتي من المقرر أن تكتمل بحلول نوفمبر 2024، ولم تطرح للنقاش مسألة التعاون لاحقًا بين سيرن وروسيا".