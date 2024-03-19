الثلاثاء 19 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

قافلة طبية تفحص 1851 مواطنًا من أهالى قرية الجلاء بالإسكندرية

قافلة طبية بالإسكندرية
قافلة طبية بالإسكندرية

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية قافلة طبية مجانية بقرية الجلاء على مدار يومين، بوحدة الجلاء الصحية بقرية الجلاء بمنطقة العامرية بالإسكندرية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وتحت إشراف الدكتورة غادة ندا، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية وإدارة الطب العلاجي وإدارة القوافل الطبية بوزارة الصحة والسكان.

وقالت الدكتورة غادة ندا إن القافلة ضمت 9 تخصصات (باطنة- أطفال- أسنان- جراحة- عظام- نساء- تنظيم أسرة- جلدية- رمد)، وشارك فيها 57 عضوًا من أعضاء الفريق الطبي والمعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

وأشارت وكيل صحة الإسكندرية إلى أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 1851 مريضًا من أهالي المنطقة، وتم صرف العلاج مجانًا بالكامل لهم، وتحويل 4 حالات إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى، واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

من جهتها، قالت الدكتورة رشا فوزي، منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية، إنه تم خلال القافلة إجراء 228 تحليلًا طبيًا بمعمل الدم بالقافلة و144 تحليلًا بمعمل الطفيليات و6 أشعة سينية، علاوة على فحص 122 من مرافقي المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحى لعدد 534 مواطنًا من أهالى المنطقة فى عدد من الموضوعات الصحية.

وكانت قد أجرت الدكتورة غادة ندا، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، جولة تفقدية تابعت بها سير العمل ببعض المنشآت الصحية، استكمالًا لجوالتها، حيث تفقدت بمنطقة شرق الطبية كلًا من: إدارة الثقافة الصحية مركزي، وإدارة الثقافة الصحية- شرق، ومكتب صحة سيدي جابر.

وبدأت وكيل صحة الإسكندرية الجولة بمتابعة سير العمل بإدارة الثقافة الصحية مركزي وشرق، ومتابعة خطة العمل وأهم الموضوعات الصحية التي تتم توعية المواطنين بها، ثم توجهت لمكتب صحة سيدي جابر للوقوف على الوضع الإنشائي للمبنى للاستعداد لبدء الترميم.

كما تفقدت سير العمل واستخراج شهادات الميلاد والوفيات، وكذلك خدمات التطعيمات وخدمات تنظيم الأسرة المقدمة.
 

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