أول تعليق من أتشيربى بعد اتهامه بالعنصرية فى لقاء نابولى

علق أتشيربي مدافع إنتر لأول مرة بعد اتهامه بالعنصرية ضد مدافع نابولي جيسوس، خلال لقاء الفريقين أمس في الكالتشيو.

وقال أتشيربي في تصريحات صحفية اليوم: لم أقل ابدًا أي كلمات عنصرية والآن أقول تبا للعنصرية، العبارات العنصرية لم تخرج من فمي أبدًا هذا أمر مؤكد.

وأفادت تقارير أن أتشيربي وجه إساءات عنصرية لخوان جيسوس لاعب نابولي خلال المباراة التي انتهت بتعادل الفريقين بهدف لمثله مساء الأحد على ملعب جوزيبي مياتزا، وأن السلطات القضائية الرياضية تحقق في الأمر.

وأوضح اتحاد الكرة الإيطالي أنه أبلغ المدرب لوتشيانو سباليتي وزملاءه بالواقعة، ومن وجهة نظره "لم يكن هناك أي نية تشهيرية أو عنصرية"

وأشار بيان اتحاد الكرة الإيطالي إلى أنه "تم الاتفاق على ضرورة استبعاد أتشيربي من الفريق خلال المباراتين الوديتين المقبلتين في أمريكا، من أجل استقرار الأمور في المنتخب الوطني وبالنسبة للاعب نفسه، والذي سيعود لناديه اليوم".

ويتوجه منتخب إيطاليا إلى أمريكا غدا الثلاثاء لملاقاة فنزويلا يوم الخميس والإكوادور يوم الأحد، في مباراتين وديتين.

ولم يعلق البرازيلي جيسوس على الواقعة بعد المباراة بعد تسجيله هدف التعادل لنابولي في الدقائق الأخيرة.

وقال جيسوس لمنصة "دازن" إن "ما يحدث داخل الملعب يبقى داخل الملعب، أتشيربي اعتذر، لقد تجاوز الحدود بكلماته بعض الشيء، إنه فتى طيب".