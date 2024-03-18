الإثنين 18 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

نابولى يخطف التعادل من إنتر ميلان فى قمة الدورى الإيطالى

إنتر ميلان ونابولي
إنتر ميلان ونابولي

فرض نابولي التعادل على مضيفه إنتر ميلان بنتيجة 1/1 في قمة الجولة 29 بالدوري الإيطالي لكرة القدم، اليوم الأحد.

وتقدم إنتر ميلان بهدف سجله ماتيو دارميان في الدقيقة 43.

وخطف نابولي التعادل بهدف في الدقيقة 82 عن طريق خوان خيسوس.

كسر هذا التعادل سلسلة من الانتصارات المتتالية لفريق إنتر ميلان، لكنه بقى في الصدارة برصيد 76 نقطة بفارق 14 نقطة عن أقرب منافسيه، ميلان.

أما نابولي حامل اللقب في الموسم الماضي، فتعادل للجولة الثانية على التوالي ليرفع رصيده إلى 45 نقطة في المركز السابع.

وفي مباريات أخرى أقيمت الأحد، فاز ميلان على هيلاس فيرونا بنتيجة 3 / 1، وروما على ساسولو 1 / صفر، بينما تعادل يوفنتوس مع جنوة بدون أهداف.

وتأجلت مباراة أتالانتا ضد فيورنتينا لأجل غير مسمى بعد إصابة المدير الإداري لنادي فيورنتينا بأزمة قلبية، ونقله إلى المستشفى.

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