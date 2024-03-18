الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

عضو بـ"خارجية النواب": العلاقات المصرية الأوروبية شهدت تطورًا ملحوظًا خلال الـ10 سنوات الماضية

النائبة إيلاريا سمير
النائبة إيلاريا سمير

أكدت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أهمية مرحلة ترفيع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي لمستوى الشراكة الشاملة، مشيرة إلى التعاون المثمر والمشترك مع الاتحاد الأوروبي خلال الفترة الماضية ساهم في حالة من التوافق بين القاهرة والاتحاد.

وقالت عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان في تصريحات لها، اليوم الإثنين: إن ترفيع العلاقات وتوسعة الشراكة مع الإتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، يعطي ثقة للمستثمرين  فى الاقتصاد المصري والسوق المصرية، مشيرة إلى أن العشر سنوات الأخيرة شهدت تطورا ملحوظا فى العلاقات المصرية الأوروبية.

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"المصريين الأحرار": تعزيز العلاقات "المصرية - الأوروبية" للشراكة الاستراتيجية خطوة تاريخية

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تطور العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي (فيديو جراف)

وأكدت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن هذا التطور يأتي تكليلا لجهود الدبوماسية المصرية ووجود سياسة خارجية متزنة، حيث قدمت مصر خلال العشر سنوات الماضية نموذجا يحتذى به فى التعامل مع مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

القضية الفلسطينية

وأشارت النائبة إلى أهمية ترفيع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي في التوافق حول مختلف القضايا الإقليمية خاصة القضية الفلسطينية، وما تقوم بها قوات الاحتلال من انتهاكات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ضد المدنيين بغزة.

الصراع في غزة والسودان

وشهدت العلاقات الاقتصادية التي جمع مصر والاتحاد الأوروبي على مدار سنوات طويلة علاقات راسخة، إذ يُعد الاتحاد الأوروبي حزمة مساعدات حجمها 7.4 مليار يورو (8.08 مليار دولار) لمصر، تهدف إلى دعم اقتصادها وسط مخاوف من أن يؤدي الصراع في غزة والسودان إلى تفاقم المشاكل المالية في البلاد، وتعتبر مصر قوة إقليمية مهمة لضمان استقرار المنطقة.

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