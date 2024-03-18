مرفت "الأم الرائدة" على مستوى الجمهورية: بشكر الرئيس على دعمه للمرأة المصرية

أفنت عمرها في تربية أشقاءها البنات لتكمل المسيرة في بيت زوجها وتعينه على تربية أبنائه من زوجته السابقة حتى أوصلتهم جميعًا إلى أعلى المناصب، إنها مرفت توفيق خالد غانم، ابنة قرية سنتريس التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، تبلغ من العمر 55 عامًا.

توفت والدتها بعد أن تركت 6 أبناء آخرين، لذا كانت مرفت الأخت الكبرى ولعبت دور الأم منذ صغرها.

وقالت “مرفت” لـ"الدستور" أنها وجدت نفسها في سن صغيرة مسؤولة عن تربية 6 أخوات والاعتناء بكل شقيقة في المنزل لمساعدة والدها الذي لم يتزوج مرة أخرى واكتفى بأولاده.

وأضافت الأم المثالية، التي حصلت على المركز الرابع كرائدة اجتماعية على مستوى الجمهورية، أنها بدأت العمل كموظفة في الوحدة الاجتماعية بقرية سنتريس، بعد أن اطمأنت على أخواتها وقامت بتعليمهن وإعدادهن للزواج. وظلت تعمل حتى مرض والدها وأصر عليها أن تتزوج قبل وفاته.

ولكن لم تكن الحياة بهذه السهولة، حيث تزوجت من شخص أرمل ويعول ولدًا وبنتًا، قامت لهم بدور الأم على أكمل وجه وربتهم حتى حصلوا على شهادات عليا، منهم الابن الأكبر أصبح طبيبًا في معهد الكبد والبنت أصبحت مدرسة، وأنجبت بنتًا أخرى تخرجت من كلية التربية وتزوجوا جميعًا.

وقالت مرفت إنها سعدت جدًا بفوزها بلقب "الأم الرائدة" على مستوى الجمهورية، ورشحتها شقيقتها وأبناؤها، وقدمت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه للمرأة المصرية منذ توليه حكم مصر، وأيضا لمسؤولة التضامن الاجتماعي الدكتورة سوزي صبحي على دعمها.