عضو بـ"التنسيقية": القمة المصرية الأوروبية شهادة ثقة جديدة أمام المستثمرين

قال الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ترفيع العلاقات المصرية الأوروبية الي مستوى الشراكة الشاملة، بمثابة انطلاقة جديدة من الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين مصر والاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن تلك الزيارة وما تم فيها من اتفاقيات؛ تعتبر شهادة ثقة جديدة في مسار الاقتصاد المصري. ‏

رسالة طمأنة وتحفيز للمستثمرين

‏وأوضح "هجرس" في تصريحات اليوم الإثنين، أن القمة المصرية الأوروبية رسالة طمأنة وتحفيز للمستثمرين العرب والأجانب، في استقرار أوضاع الاقتصاد المصري، منوهًا بأن القمة تأتي في توقيت صعب إقليميًا ودوليًا، وهو ما يوضح أهمية مكانة مصر الرائدة في منطقتها.

وأشار عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، إلى أن العالم ينظر لمصر في ظل التواترات الراهنة على أنها رمانة ميزان المنطقة، وركيزة مهمة من ركائز دعم الاستقرار فيها، لافتًا إلى أن الاتفاق الجديد بين مصر والإتحاد الأوروبي دفعة قوية للشراكة الاستراتيجية والاقتصادية مع مصر تهدف للوصول إلي استدامة اقتصادية تستطيع مواجهة التحديات العالمية.