الإثنين 18 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

قيادى بـ"مستقبل وطن": القمة المصرية الأوروبية تاريخية وبداية لتدفق استثمارى ضخم

القمة المصرية الأوروبية
القمة المصرية الأوروبية

قال عبدالله السعيد، أمين مساعد العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، إن تصريحات الرئيس السيسي خلال القمة المصرية الأوروبية تاريخية وتعكس مدى قدرة مصر على تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع كل الحلفاء.

 

وأوضح السعيد أن كلمة الرئيس كعادتها تمتعت بقدر هائل من الشفافية، وطرح كل المعلومات أمام الرأي العام لإرساء مزيد من رسائل الثقة والطمأنة على شأنهم الداخلي، وإظهار حجم الاستقرار والتطور الاقتصادي.

 

وأشار إلى أن القمة تتوج مسيرة من العمل الناجح والسياسة الخارجية المتزنة التي رسختها الدولة على مدار السنوات الماضية، ونوع من رد الجميل لدور مصر الرائد بالمنطقة في حفظ السلم والأمن العام.

 

وأضاف أن اختيار الاتحاد الأوروبي لمصر لترفيع وتعزيز العلاقات تظهر ثقته في مصر لمكانتها الإقليمية والدولية، وهي رسالة اقتصادية عظيمة ستكون بداية لتدفق استثماري كبير ورءوس أموال أجنبية غير مسبوقة.

 

وتابع: "وستعزز القمة من خطوات الدولة التي تتخذها لمواجهة الأزمة الاقتصادية الراهنة، وستمكنها من سرعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المستهدفة، وهي ضربة موجعة للمتربصين ولكل من كان يعول على دول الاتحاد الأوروبي لزعزعة استقرارنا الداخلي".

 

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