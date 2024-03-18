كيف وصف قادة أوروبا القمة المصرية- الأوروبية.. متحدث الرئاسة يوضح

أكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي أن القادة الأوربيين وصفوا القمة المصرية الأوروبية بـ"التاريخية".

وحول اللقاءات الثنائية التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد، مع قادة الدول الأوروبية المشاركين في القمة، أشار المتحدث إلى أن هناك عددا كبيرا من الموضوعات التي جرت مناقشتها، لا سيما علاقات التعاون القائمة بالفعل والجاري دراستها بين مصر وجميع الدول التي شاركت اليوم في القمة المصرية الأوروبية.

وقال المتحدث -في تصريحات خاصة لقناة "تن" الفضائية- إن هناك طابعا خاصا للعلاقات بين مصر والدول الأوروبية التي شاركت في القمة.

وأوضح أن هناك آلية للتعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص، وهناك تعاون أيضا في مجال الطاقة والربط الكهربائي بين مصر واليونان، وكذلك هناك اتجاه لإقامة شراكة ضخمة وكبيرة بين مصر وإيطاليا في مجال الزراعة والإنتاج الغذائي ونقل التكنولوجيا المتطورة في هذه المجالات لتعظيم الاستفادة والعائد من المشروعات القومية الكبرى التي يجرى تنفيذها في مصر، خاصة على صعيد استصلاح الأراضي، وإضافة أراض زراعية إلى مصر.

ولفت المتحدث إلى أن موضوعات تنظيم الهجرة الشرعية خيمت كذلك على القمة المصرية الأوروبية، مبينا أن مصر كان لها مفهوم لقضية الهجرة يقوم على شقين: يتعلق الشق الأول بضرورة مكافحة الأسباب الجذرية للهجرة والتي تتمثل في عدم الاستقرار، حيث أدى عدم الاستقرار في العديد من دول المنطقة إلى حالات نزوح لجميع الاتجاهات والأنحاء، ويتمثل الشق الثاني في دعم التنمية، لأنه عندما يتحقق الاستقرار والتنمية، تقل بشكل طبيعي معدلات الهجرة غير الشرعية، ومن ضمن المسارات التي تقضي على الهجرة غير الشرعية وجود دعم للهجرة القانونية.