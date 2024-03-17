الأحد 17 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلماني: القمة المصرية ـ الأوروبية دفعة قوية لمسارنا الاقتصادي والسياسي

القمة المصرية ـ الأوروبية
القمة المصرية ـ الأوروبية

قال وليد فرعون، عضو مجلس النواب، إن مصر عاصمة القرار وحاملة مفاتيح السلام لكافة القضايا والملفات العالقة، وحليف استراتيجي تسعى التكتلات الإقليمية والدولية لكسب صداقتها وتدشين علاقات وثيقة ومشتركة.

أضاف عضو النواب، في بيان، أن استضافة القاهرة اليوم للقمة المصرية الأوروبية تعكس قوة وثقل الدولة المصرية، وعمق العلاقات المشتركة التي تسير وفق منحنى متصاعدًا نظرًا لتوافق الرؤى والسياسات حول مختلف القضايا.

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أبرز تصريحات الرئيس السيسي على هامش القمة المصرية الأوروبية

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حياة خطاب: القمة المصرية الأوروبية تؤكد دور مصر الريادي ومكانتها إقليميا وعالميا

جذب الكثير من رؤس الأول

وأشار فتحي إلى أن القمة تمثل محطة غاية في الأهمية نظرًا لتوقيتها الذي يتزامن والأزمة الاقتصادية الراهنة، وسيكون لها عامل السحر في جذب الكثير من رؤس الأول الأجنبية وتعميق الثقة في الاقتصاد الوطني وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأوضح النائب وليد فرعون أهمية المباحثات التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع القادة الأوروبيين والتي تحمل رسالة طمأنة في اقتصادنا الوطني ودعوة عالمية للاستثمار الدولي في مصر لما تملكه من مقومات وفرص استثمارية واعدة، ورسالة تؤكد دور مصر الرائد الداعم للقضية الفلسطينية.

ننتظر نتائجًا سريعة 
وتابع النائب وليد فتحي فرعون، عضو مجلس النواب "ننتظر نتائجًا سريعة وملموسة لهذه القمة التي ترسم مستقبلًا أفضل للشراكة بين مصر وأوروبا وتحقق مزيدًا من الزخم في العلاقات".

وتحدث الرئيس السيسي، خلال كلمته الافتتاحية في القمة المصرية الأوروبية مع رئيس وزراء إيطاليا ورئيس وزراء اليونان، ورئيسة المفوضية الأوروبية، عن عدد من الرسائل والملفات.

وجاءت أبرز تصريحات الرئيس السيسي:

  • زيارة قادة أوروبا إلى مصر تعكس عمق العلاقات المصرية الأوروبية عبر التاريخ
  • مصر أولت أهمية خاصة للعلاقات المتميزة التي تربطها مع الاتحاد الأوروبي
  • نسعى إلى تحقيق مزيد من الزخم في العلاقات المصرية الأوروبية
  • سنشهد اليوم ترفيع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
القاهرة القمة المصرية الأوروبية مجلس النواب مصر للقمة المصرية الأوروبية

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