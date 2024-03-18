جامعة حلوان تستضيف رئيس جامعة زيجيانج الصينية لبحث التعاون المشترك

​​​​​​في إطار تعزيز التعاون الدولي وفتح آفاق جديدة للشراكة العلمية والثقافية، استضافت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل وفدًا من جامعة زيجيانج الصينية برئاسة الدكتور جيناج يولينجو، رئيس الجامعة، وعددا من الأساتذة بالجامعة والمسئول الثقافي بالسفارة الصينية بالقاهرة.

استقبل الوفد الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسام حمدي، عميد كلية التربية، والدكتور محمد عبدالعظيم الشيمي، مدير مكتب العلاقات الدولية، ووكلاء كلية التربية، وبعض أساتذة الكلية.

وتناول اللقاء عددًا من المحاور المهمة، حيث تم التباحث حول إمكانية تدشين اتفاقية تعاون بين الجامعتين، والبدء في إنشاء برنامج مشترك لتدريب المدرسين المصريين على تدريس اللغة الصينية، إضافة إلى برنامج خاص لقيادات التعليم.

ويأتى هذا اللقاء لتوطيد أواصر التعاون مع الجامعات الصينية الرائدة، في ظل العلاقات الوثيقة بين البلدين، والطفرة الكبيرة ومستوى التميز العلمي لجامعتي حلوان وزيجيانج والإنجازات البحثية المرموقة.

من جانبه، عبر الدكتور جيناج يولينجو عن سعادته بزيارة جامعة حلوان وإقامة شراكات علمية مثمرة معها، مؤكدًا اهتمام جامعته بتعزيز حضورها في الساحة الأكاديمية المصرية والاستفادة من الخبرات المتميزة للجامعات المصرية.



وفي سياق آخر حققت جامعة حلوان المركز الثاني على مستوى جامعات القارة الإفريقية في المسابقة التي تنظمها الجمعية الأمريكية لجيولوجي البترول، وذلك بفضل فريق IBA من قسم الجيولوجيا بكلية العلوم، وتجمع المسابقة بين جميع جامعات العالم المختصة فى مجال البحث والاستكشاف عن البترول.

وفي بيان صادر عن جامعة حلوان، جاء فيه أن المسابقة تقوم على تحليل بيانات مقدمة من الجمعية وعرض الأماكن ذات الاحتمالية العالية لتواجد النفط فيها، كما تقدم المسابقة فرصة للدارسين في تخصصات علوم الأرض وهندسة النفط للتطبيق العملي لما تمت دراسته، ويقوم الطلاب المشاركون بتحليل مجموعة بيانات (الجيولوجيا والجيوفيزياء والأرض والبنية الأساسية للإنتاج والمواد الأخرى ذات الصلة)، ويقدم كل فريق نتائجه في عرض تقديمي أمام لجنة من الخبراء، ويتم بعدها تتويج الفرق الفائزة بناء على أدائهم وتحليلهم البيانات.

أعرب الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز، مشيدًا بجهود الطلاب وأعضاء هيئة التدريس المشاركين في هذا النجاح. وقال: "يمثل هذا الإنجاز دليلًا على مكانة جامعة حلوان العلمية المرموقة على المستوى الإقليمي والعالمي".