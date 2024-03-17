الأحد 17 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"أهلًا رمضان" معرض لطلاب الفرقة الأولى بكلية التربية الفنية جامعة حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

في إطار احتفالات جامعة حلوان وكلية التربية الفنية بقدوم شهر رمضان المبارك، أقام طلاب الفرقة الأولى معرضًا للأشغال الفنية تحت عنوان "أهلًا رمضان"، برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور نبيل عبد السلام عميد الكلية.

اعتمد المعرض على تجسيد شخصيات كرتونية شهيرة في المجتمع المصري وارتبطت بذكريات الطلاب منذ الصغر في شهر رمضان، مثل شخصيات بكار ورشيدة، بسنت ودياسطى، بوجي وطمطم، الكبير أوي، فنانيس، فطوطة، وغيرها، كما قام الطلاب بتنفيذ عدد من الفوانيس الملونة المبهجة التي تعبر عن روح الشهر الكريم.

نُفذت الأعمال الفنية بحجم متر ونصف باستخدام خامات الأقمشة المختلفة مثل الجوخ، الدك، الصوف، والحرير، إضافة إلى الشرائط والجالونات الملونة. تم التنفيذ في إطار العمل الجماعي والتعليم التعاوني، حيث قُسِّمت الطالبات إلى مجموعات لتنفيذ الأعمال وفقًا لخطة العمل المحددة، بالإضافة إلى ذلك، قامت كل طالبة بتنفيذ أعمال فنية خاصة باستخدام الجلود الصناعية والأقمشة المتنوعة.

حضر افتتاح المعرض الدكتور أحمد حاتم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة آمال عبد العظيم رئيس قسم الأشغال الفنية والتراث الشعبي، وعدد من الأساتذة والطلاب، وقد تفاعل الحضور مع الشخصيات الرمضانية المقدمة في المعرض، والتقطوا الصور التذكارية معها في أجواء من البهجة والفرحة.

أُقيم المعرض تحت إشراف الدكتورة مرفت الغمري أستاذ الأشغال الفنية المساعد والتراث الشعبي، والمعيدة مروة الرفيعي بقسم الأشغال الفنية والتراث الشعبي.

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وفي سياق آخر غادر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، صباح اليوم الأحد، مُتجهًا إلى العاصمة الفرنسية باريس؛ للمُشاركة في أعمال الدورة (٢١٩) للمجلس التنفيذي لليونسكو، وذلك خلال الفترة من ١٧ إلى ١٩ مارس الجاري، بحضور الدكتور شريف صالح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمُشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، بمُشاركة وفود الدول الأعضاء ومُمثلي عدد من المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني.

ومن المُقرر أن يُلقي الوزير كلمة جمهورية مصر العربية بالجلسة الصباحية غدًا الإثنين، فضلًا عن الاستماع لكلمات مُمثلى الدول الأعضاء، حول مُختلف القضايا المُتعلقة بمجالات عمل المُنظمة،

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