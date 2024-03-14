الخميس 14 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

جامعة حلوان تحقق المركز الثانى على مستوى جامعات القارة الإفريقية بمسابقة لجيولوجى البترول

جامعة حلوان
جامعة حلوان

حققت جامعة حلوان المركز الثاني على مستوى جامعات القارة الإفريقية في المسابقة التي تنظمها الجمعية الأمريكية لجيولوجي البترول، وذلك بفضل فريق IBA من قسم الجيولوجيا بكلية العلوم، وتجمع المسابقة بين جميع جامعات العالم المختصة فى مجال البحث والاستكشاف عن البترول.

وفي بيان صادر عن جامعة حلوان، جاء فيه أن المسابقة تقوم على تحليل بيانات مقدمة من الجمعية وعرض الأماكن ذات الاحتمالية العالية لتواجد النفط فيها، كما تقدم المسابقة فرصة للدارسين في تخصصات علوم الأرض وهندسة النفط للتطبيق العملي لما تمت دراسته، ويقوم الطلاب المشاركون بتحليل مجموعة بيانات (الجيولوجيا والجيوفيزياء والأرض والبنية الأساسية للإنتاج والمواد الأخرى ذات الصلة)، ويقدم كل فريق نتائجه في عرض تقديمي أمام لجنة من الخبراء، ويتم بعدها تتويج الفرق الفائزة بناء على أدائهم وتحليلهم البيانات.

وفي تصريح له، أعرب الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز، مشيدًا بجهود الطلاب وأعضاء هيئة التدريس المشاركين في هذا النجاح. وقال: "يمثل هذا الإنجاز دليلًا على مكانة جامعة حلوان العلمية المرموقة على المستوى الإقليمي والعالمي".

من جانبه، توجه الدكتور مجدي الحجري، عميد كلية العلوم، بالشكر والتقدير إلى الدكتور السيد قنديل؛ لدعمه وتوجيهاته المستمرة للنهوض بجامعة حلوان، وإلى الدكتور عماد أبوالدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، لجهوده في رفعة قطاع الدراسات العليا والبحوث. وأضاف الحجري: "يشكل هذا النجاح حافزًا لنا لمواصلة العمل والتميز في مختلف المجالات العلمية والبحثية".

جاءت مشاركة فريق الجامعة تحت إشراف الدكتور أمين خليل، رئيس قسم الجيولوجيا، وتألف فريق جامعة حلوان المشارك من المعيدة أمنية شريف، والباحثة إسراء عبدالناصر، والطالبة رنا أشرف بالفرقة الرابعة بالقسم، إشراف الدكتور أمير إسماعيل المدرس بقسم الجيولوجيا.

 

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