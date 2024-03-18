يواجه ألو إيجيبت اليوم.. الوديات عرض مستمر للإسماعيلي

استقر الجهاز الفني لفريق الإسماعيلي، على مواجهة نظيره فريق ألو إيجيبت أحد أندية القسم الثانى، وديا مساء اليوم الإثنين.

وتأتي المباراة ضمن استعدادات الدراويش المستمرة للمباريات المقبلة، سواء في مسابقة دوري نايل أو النسخة الجديدة من بطولة كأس مصر (نسخة 2023/2024)، بعدما توج الأهلي بالنسخة الماضية (2022/2023)، على حساب غريمه الزمالك بهدفين نظيفين.

فترة توقف لدوري نايل

بينما تشهد مسابقة دوري نايل حاليا، فترة توقف دولي، لارتباط المنتخب الوطني الأول، بالتواجد في بطولة كأس العاصمة الإدارية الدولية الودية، المقامة هنا بمصر خلال الفترة من 18 مارس الجاري وتستمر حتى يوم 26 من الشهر ذاته.

ويرافق منتخب الفراعنة في بطولة كأس العاصمة الإدارية الدولية الودية، كلا من منتخبات تونس وكرواتيا ونيوزيلندا.

وكان الإسماعيلي، بدأ سلسلة ودياته أمس الأحد، حيث حقق تعادلا إيجابيا مع المقاولون العرب بهدفين لكلاهما، سجل هدفي الفريق الأصفر، محمد زيدان وإيريك تراوري بواقع هدف في كل شوط.

وحرص الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال، على إشراك معظم لاعبيه فضلا عن الصف الثاني والبدلاء، من أجل الحفاظ على جاهزيتهم الفنية والبدنية قبل استئناف المسابقة.

كما جرب "جلال" أكثر من لاعب في مراكز مختلفة للوقوف على مدى قدراتهم في تحقيق المرونة التكتيكية داخل المستطيل الأخضر من عدمه، خلال المواجهات المقبلة للفريق.

موعد مباراة الإسماعيلي وسموحة بدوري نايل

ويستضيف الإسماعيلي نظيره سموحة نهاية مارس الجاري، على ستاد الإسماعيلية، في إطار مباريات الجولة السابعة عشرة والأخيرة من الدور الأول بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).