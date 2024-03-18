موعد عرض مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 8.. محور تساؤل للملايين من أولياء أمور الأطفال حاليا وذلك حيث يعد من مسلسلات الأطفال التي تحظى على نسب عالية من المشاهدة يوميا لما فيه من أثارة وتشويق.

موعد عرض مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 8.. حلقة مليئة بالأحداث المتشابكة

جاء موعد عرض مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 8 عبر شاشة القناة الأولى المصرية اليوم الأثنين الموافق 18 مارس 2024 في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك عقب صلاة المغرب على القناة الفضائية الأولى، من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل نور والكوكب السعيد تفاصيل أحداث الحلقة 7

ينطلق يحيى وأخته زهرة ورامي وصديقهم الفضائي في مغامرة جديدة بحثًا عن انخفاض الطاقة السلبية في العالم، مستعينين بمعلومات رامي عن أماكن جديدة مليئة بالمغامرات.

تنجح حبيبة بمساعدة والدها في السيطرة على جهاز غلباوي وتهكيره، بينما ينجح سيف وأصدقائه في العثور على رمز من الرموز المفقودة للتطبيق.

يتحدث الشيخ صلاح عن فضل التطهر والذهاب للمسجد، مؤكدًا على أهمية التزين وارتداء أحسن الملابس عند زيارة بيت الله، مع ضرورة الاهتمام بالنظافة الشخصية.

يُحكم بالإعدام على يحيى وشقيقته كنوز والأستاذ فضولي بعد اتهامهم بالخيانة.

قصة مسلسل نور والكوكب السعيد

تقدم حلقات مسلسل نور والكوكب السعيد مجموعة من الأفكار التوعوية الخاصة بالقضايا المختلفة، وكذلك إثارة خيال الطفل، وتشكيل وعيه بالقيم الإنسانية والحضارية التي يجب أن يتحلى بها؛ وتتلخص فكرة المسلسل في الدعوة إلى عالم جديد خالٍ من العنف والكراهية، والصراعات، وتدمير البيئة، ويسوده التسامح والإخاء وقبول الآخر، كما يسعى المسلسل إلى إيجاد عالم يرتقي بالذوق العام، وبالفن الراقي الذي يمحو القبح والإسفاف من حياتنا، ويتعامل فيه البشر بالرحمة تجاه كل الكائنات على كوكب الأرض، وبالوعي الكافي للحفاظ على الكوكب نفسه من الدمار، والتلوث، والتصحر.