الإثنين 18 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

موعد عرض مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 8.. حلقة مليئة بالأحداث المتشابكة

مسلسل نور والكوكب
مسلسل نور والكوكب السعيد

موعد عرض مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 8.. محور تساؤل للملايين من أولياء أمور الأطفال حاليا وذلك حيث يعد من مسلسلات الأطفال التي تحظى على نسب عالية من المشاهدة يوميا لما فيه من أثارة وتشويق.

موعد عرض مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 8.. حلقة مليئة بالأحداث المتشابكة

جاء موعد عرض مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 8 عبر شاشة القناة الأولى المصرية اليوم الأثنين الموافق 18 مارس 2024 في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك عقب صلاة المغرب على القناة الفضائية الأولى، من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل نور والكوكب السعيد تفاصيل أحداث الحلقة 7

ينطلق يحيى وأخته زهرة ورامي وصديقهم الفضائي في مغامرة جديدة بحثًا عن انخفاض الطاقة السلبية في العالم، مستعينين بمعلومات رامي عن أماكن جديدة مليئة بالمغامرات.

تنجح حبيبة بمساعدة والدها في السيطرة على جهاز غلباوي وتهكيره، بينما ينجح سيف وأصدقائه في العثور على رمز من الرموز المفقودة للتطبيق.

يتحدث الشيخ صلاح عن فضل التطهر والذهاب للمسجد، مؤكدًا على أهمية التزين وارتداء أحسن الملابس عند زيارة بيت الله، مع ضرورة الاهتمام بالنظافة الشخصية.

يُحكم بالإعدام على يحيى وشقيقته كنوز والأستاذ فضولي بعد اتهامهم بالخيانة.

رحلة لمواجهة الصيد الجائر في مسلسل نور والكوكب السعيد.. الحلقة 6

مسلسلات رمضان 2024.. ملخص مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 5

قصة مسلسل نور والكوكب السعيد

تقدم حلقات مسلسل نور والكوكب السعيد مجموعة من الأفكار التوعوية الخاصة بالقضايا المختلفة، وكذلك إثارة خيال الطفل، وتشكيل وعيه بالقيم الإنسانية والحضارية التي يجب أن يتحلى بها؛ وتتلخص فكرة المسلسل في الدعوة إلى عالم جديد خالٍ من العنف والكراهية، والصراعات، وتدمير البيئة، ويسوده التسامح والإخاء وقبول الآخر، كما يسعى المسلسل إلى إيجاد عالم يرتقي بالذوق العام، وبالفن الراقي الذي يمحو القبح والإسفاف من حياتنا، ويتعامل فيه البشر بالرحمة تجاه كل الكائنات على كوكب الأرض، وبالوعي الكافي للحفاظ على الكوكب نفسه من الدمار، والتلوث، والتصحر.

مسلسل نور والكوكب السعيد نور والكوكب السعيد موعد عرض نور والكوكب السعيد موعد عرض مسلسل نور والكوكب السعيد موعد اعادة مسلسل نور والكوكب السعيد قصة مسلسل نور والكوكب السعيد ابطال مسلسل نور والكوكب السعيد قنوات عرض نور والكوكب السعيد قنوات عرض مسلسل نور والكوكب السعيد موعد مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة الثامنة من نور والكوكب السعيد نور والكوكب السعيد الحلقة الثامنة نور والكوكب السعيد الحلقة 8 الحلقة 8 من مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة الثامنةمن مسلسل نور والكوكب السعيد كرتون كرتون رمضان كرتون رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024

مواد متعلقة

بعد القبض على العصابة.. موعد عرض مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 7

رحلة لمواجهة الصيد الجائر في مسلسل نور والكوكب السعيد.. الحلقة 6

الأكثر قراءة

عاجل| الأهلى يتصدر والزمالك رابعا.. جدول الترتيب الحقيقى لـ"دورى نايل"

سر اختفاء كيت ميدلتون.. ماذا يحدث فى القصر الملكى البريطانى؟

انخفاض أسعار الدواجن خلال أسبوع.. وخطة الحكومة كلمة السر

أسماء الأمهات المثاليات لعام 2024.. الأولى من الدقهلية

سعر الدولار اليوم ثامن يوم رمضان 2024 خلال منتصف التعاملات

مقترح جديد.. تفاصيل العرض الإسرائيلى لـ حماس فى مفاوضات الدوحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بيان القوات المسلحة الأردنية يؤكد أن إنذارا رصد تحركات جوية غير معروفة المصدر

محمود خليل

الفانوس الكوز ومفتاح البُمب

ماجد حبته

عهد مصرى أوروبى جديد

محمد المعتصم

يجعل كلامنا

وائل لطفي

أهمية أن نروى تاريخنا

عبد الرحيم طايع

السنة المظلمة!

مدحت بشاى

وكأنه !!

لواء.حمدى البطران

حول الدعم في مصر

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

مقترح جديد.. تفاصيل العرض الإسرائيلى لـ حماس فى مفاوضات الدوحة

تقارير إسرائيلية: مفاوضات الهدنة تتجه للتعامل مع "السنوار" بشكل مباشر

الاحتلال يعلن اعتقال 80 شخصًا خلال مداهمته مجمع مستشفى الشفاء