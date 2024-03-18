الإثنين 18 مارس 2024
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رياضة

بملابس الإحرام.. عمر كمال يؤدى مناسك العمرة بالسعودية (صور)

عمر كمال عبدالواحد
عمر كمال عبدالواحد

حرص عمر كمال عبدالواحد، جناح النادي الأهلي، على استغلال فترة الإجازة السلبية من المران، التي حصل عليها لاعبو المارد الأحمر، بفرمان من مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، للسفر إلى المملكة العربية السعودية، لأداء مناسك العمرة.

ونشر عبدالواحد صورًا عبر حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير "إنستجرام"، داخل الحرم المكي، وأرفقها بتعليق: "الحمد لله".

عمر كمال بملابس الإحرام

 

عمر كمال بملابس الإحرام

تجدر الإشارة إلى أن مسابقة دوري نايل تشهد حاليًا فترة توقف دولي، بسبب ارتباط المنتخب الوطني الأول بالمشاركة في دورة كأس العاصمة الإدارية الودية الدولية، المقرر انطلاقها خلال الفترة من 22 مارس الجاري وحتى يوم 26 من الشهر ذاته، وذلك بمشاركة منتخبات مصر وكرواتيا، وتونس ونيوزيلندا.

وكان الأهلي تلقى الهزيمة الأولى له بدوري نايل هذا الموسم، أمام البنك الأهلي، الثلاثاء الماضي، في مباراة مثيرة بنتيجة 4/3، في ختام الجولة الخامسة عشرة.

ويستعد المارد الأحمر حاليًا لمواجهتي سيمبا التنزاني المرتقبتين، ضمن منافسات ذهاب وإياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، يومي 29 مارس الجاري و5 أبريل المقبل.

ويذكر أن الأهلي هو حامل لقب النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، وذلك على حساب الوداد البيضاوي المغربي، بمجموع مواجهتي الذهاب والإياب (3/2).

وفي سياق آخر، يخضع حسين الشحات، جناح الفريق الأحمر، لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف ‏تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، بعد الأشعة التى أجراها خلال تواجده في معسكر ‏المنتخب الوطني، والتي كشفت عن إصابته بشد خفيف في العضلة الخلفية.‏

ويبدأ الشحات تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي الخاص به لتجهيزه لمباراة سيمبا التنزاني.

وتأهل الأهلي إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد تصدر قمة المجموعة الرابعة ‏في مرحلة المجموعات.‏

عمر كمال عبد الواحد الاهلى مناسك العمرة السعودية عمر كمال يؤدي مناسك العمرة

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