خدمات تقدمها العيادات المتنقلة ضمن مبادرة "رمضان بصحة لكل العيلة"

كشفت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن الخدمات التي تقدمها العيادات المتنقلة التي تجوب محافظات التأمين الصحي الشامل ضمن مبادرة الهيئة رمضان بصحة لكل العيلة، والتي تستمر فعالياتها حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

وأوضح بيان الهيئة، أن العيادات المتنقلة التابعة لمبادرة "رمضان بصحة لكل العيلة" توفر خدمات الفحص الطبي الشامل وخدمات مبادرة الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى تقديم التوعية والتثقيف الصحي للمنتفعين وذويهم عن نمط الحياة الصحي والإرشادات الصحية السليمة عن الأمراض المزمنة، وكذلك التوعية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، لافتة أن العيادات المتنقلة يتم إطلاقها برعاية شركة فاركو للأدوية.

وأشار إلى أن العيادات المتنقلة بدأت فعالياتها بمحافظة جنوب سيناء، وذلك بالتعاون بين هيئة الرعاية الصحية ومجلس القبائل والعائلات المصرية، ومن المقرر أن تتوجه العيادات المتنقلة إلى محافظات جنوب الصعيد بعد أن تجوب كافة أنحاء محافظة جنوب سيناء وضواحيها المختلفة.

ومن جهته؛ قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، إن العيادات المتنقلة أحد الركائز الأساسية لمبادرة الهيئة «رمضان بصحة لكل العيلة» في عامها الثالث، وأبرز الخدمات التي تم اضافتها خلال هذه النسخة من المبادرة، وذلك لتغطية أكبر نطاق جغرافي وتحقيق الاستفادة القصوى من خدمات المبادرة والوصول لأكبر عدد من المستهدفين من منتفعي التأمين الصحي الشامل بما يضمن الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والوقاية منها والحد من مضاعفاتها.

ولفت إلى أهمية تكاتف جهود كافة الجهات المعنية بالشأن الصحي، مثمنًا التعاون مع المؤسسات والشركات الوطنية وكذلك الشراكة المجتمعية مع مؤسسات المجتمع المدني لما لهم من دور حاسم في تعزيز قدرات وتعميق تأثير المبادرات الصحية، وبما يضمن توفير الخدمات الصحية اللازمة لعدد أكبر من المواطنين، ويسهم في النهاية إلى تحسين المؤشرات الصحية، وبما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية، ورؤية مصر 2030 كون ملف الصحة على رأس أولويات الدولة باعتبارها ركيزة أساسية للتقدم وازدهار الدول.