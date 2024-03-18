الإثنين 18 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

خدمات تقدمها العيادات المتنقلة ضمن مبادرة "رمضان بصحة لكل العيلة"

مبادرة رمضان بصحة
مبادرة رمضان بصحة لكل العيلة

كشفت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن الخدمات التي تقدمها العيادات المتنقلة التي تجوب محافظات التأمين الصحي الشامل ضمن مبادرة الهيئة رمضان بصحة لكل العيلة، والتي تستمر فعالياتها حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

وأوضح بيان الهيئة، أن العيادات المتنقلة التابعة لمبادرة "رمضان بصحة لكل العيلة" توفر خدمات الفحص الطبي الشامل وخدمات مبادرة الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى تقديم التوعية والتثقيف الصحي للمنتفعين وذويهم عن نمط الحياة الصحي والإرشادات الصحية السليمة عن الأمراض المزمنة، وكذلك التوعية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، لافتة أن العيادات المتنقلة يتم إطلاقها برعاية شركة فاركو للأدوية.

وأشار إلى أن العيادات المتنقلة بدأت فعالياتها بمحافظة جنوب سيناء، وذلك بالتعاون بين هيئة الرعاية الصحية ومجلس القبائل والعائلات المصرية، ومن المقرر أن تتوجه العيادات المتنقلة إلى محافظات جنوب الصعيد بعد أن تجوب كافة أنحاء محافظة جنوب سيناء وضواحيها المختلفة.

ومن جهته؛ قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، إن العيادات المتنقلة أحد الركائز الأساسية لمبادرة الهيئة «رمضان بصحة لكل العيلة» في عامها الثالث، وأبرز الخدمات التي تم اضافتها خلال هذه النسخة من المبادرة، وذلك لتغطية أكبر نطاق جغرافي وتحقيق الاستفادة القصوى من خدمات المبادرة والوصول لأكبر عدد من المستهدفين من منتفعي التأمين الصحي الشامل بما يضمن الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والوقاية منها والحد من مضاعفاتها.

ولفت إلى أهمية تكاتف جهود كافة الجهات المعنية بالشأن الصحي، مثمنًا التعاون مع المؤسسات والشركات الوطنية وكذلك الشراكة المجتمعية مع مؤسسات المجتمع المدني لما لهم من دور حاسم في تعزيز قدرات وتعميق تأثير المبادرات الصحية، وبما يضمن توفير الخدمات الصحية اللازمة لعدد أكبر من المواطنين، ويسهم في النهاية إلى تحسين المؤشرات الصحية، وبما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية، ورؤية مصر 2030 كون ملف الصحة على رأس أولويات الدولة باعتبارها ركيزة أساسية للتقدم وازدهار الدول.

الهيئة العامة للرعاية الصحية محافظات التأمين الصحي شهر رمضان المبارك خدمات الفحص الطبي التأمين الصحي الشامل هيئة الرعاية الصحية

مواد متعلقة

محمد الباز يكتب: تحقيق بالوثائق الصحفية.. جريمة هيكل فى حق الإمبراطورة فوز ية

"جبر الخواطر".. موضوع خطبة الجمعة اليوم 9 فبراير 2024

السندريلا والقديس.. مذكرات مكتشف سعاد حسني

أروى.. من رواية مقامات الغضب

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

الجواهر.. الشيخ طنطاوى يفسر القرآن بالموسيقى والعلوم الطبيعية

محاكمة جو بايدن.. مسرحية وثائقية عن حرب غزة 2023

فتحى إمبابى: الصراع فى رواية «رقص الإبل» بين الأصولية والدولة الحديثة

الأكثر قراءة

عاجل| سر اختفاء كيت ميدلتون.. ماذا يحدث فى القصر الملكى البريطانى؟

متحدث الرئاسة: أموال "الاتحاد الأوروبى" ليست منحًا أو مساعدات

اليوم.. بدء محاكمة المتهم بقتل "ممرضة أكتوبر"

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان" الحلقة 7.. بداية انتقام متوقعة

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 18-3-2024

"إكسترا نيوز" تستعرض تفاصيل اتفاق الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بيان القوات المسلحة الأردنية يؤكد أن إنذارا رصد تحركات جوية غير معروفة المصدر

محمود خليل

الفانوس الكوز ومفتاح البُمب

ماجد حبته

عهد مصرى أوروبى جديد

محمد المعتصم

يجعل كلامنا

وائل لطفي

أهمية أن نروى تاريخنا

عبد الرحيم طايع

السنة المظلمة!

مدحت بشاى

وكأنه !!

لواء.حمدى البطران

حول الدعم في مصر

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

سقوط شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة

يائير لابيد: نتنياهو سيخسر حرب غزة ولن يعيد المحتجزين.. والانتخابات هى الحل

للمرة الأولى.. خروقات نتنياهو فى غزة تدفع الولايات المتحدة لإجراء جديد