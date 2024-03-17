استعلام عن الجوازات المؤشرة برقم الجواز.. والأوراق المطلوبة لاستخراج الجواز

استعلام عن الجوازات المؤشرة برقم الجواز من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب عالية من المشاهدة خلال الساعات القليلة الماضية من قبل الملايين من المواطنين الراغبين في السفر للخارج سوى للعمل أو الدراسة أو السياحة أو العلاج من جميع محافظات الجمهورية.

استعلام عن الجوازات المؤشرة برقم الجواز

يمكن استعلام عن الجوازات المؤشرة برقم الجواز من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا) بإدخال البيانات اللازمة عن الشخص الراغب في السفر إلى السعودية من محافظات الجمهورية حيث يمكن الاستعلام من خلال الخطوات التالية:

الدخول عبر موقع منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة الاستعلام برقم الطلب.

تحديد نوع الطلب من القائمة التي تظهر أمامك.

تسجيل رقم الطلب ورمز الصورة.

اضغط على كلمة استعلام.

ظهور نتيجة الاستعلام عن تأشيرة المملكة برقم الطلب.

مواعيد عمل مصلحة الجوازات

تأتي مواعيد عمل مصلحة الجوازات لاستقبال الجمهور من محافظات الجمهورية الراغبين في السفر على مدار 6 أيام من السبت إلى الخميس على مدار الأسبوع فيما عدا يوم الجمعة الذي يعد اجازة أسبوعية للعاملين بالإضافة إلى العطلات الرسمية والتي تقرها الدولة لموظفي القطاع العام والخاص.

تستقبل مصلحة الجوازات المواطنين من محافظات الجمهورية يوميا فيما عدا الجمعة من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامس مساء لخدمة المواطنين حيث تقدم أحد أهم الخدمات التي تهم قطاع عريض من المصريين العاملين في الخارج والطلاب الذين يدرسون في الخارج من محافظات الجمهورية.

الأوراق اللازمة لاستخراج جواز السفر لأول مرة

تتلخص الأوراق اللازمة لاستخراج جواز السفر لأول مرة والتي يجب تقديمها إلى مصلحة الجوازات وهى كما يلي:-

عدد 4 صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء.

صورة من بطاقة الرقم القومي والإطلاع على الأصل.

صورة من المؤهل الدراسي في حالة عدم تدوين المهنة الخاصة بالمتقدم في بطاقة الرقم القومي.

موقف مقدم الطلب من التجنيد ويتم ذلك من خلال مستند رسمي.

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