الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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لينك الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2023 إنجاز وشروط استخراجها

تأشيرة السعودية
تأشيرة السعودية

الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2023 من الموضوعات التي تزايد البحث عنها خلال الساعات الأخيرة عبر مؤشر "جوجل" ومنصات التواصل الاجتماعي المُختلفة.

الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2023

ويمكن لجميع المواطنين الاستعلام عن عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2023 بكل سهولة من خلال "منصة إنجاز" التي توفرها المملكة العربية السعودية لتسهيل عمليات البحث حول كل ما يخص تأشيرة السفر  للوافدين من مختلف أنحاء العالم.

تستعرض "الدستور" رابط وخطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2023، ضمن سلسلة الدستور الخدمية والتي نقدمها لقرائنا وزوارنا عبر موقعنا الإلكتروني ومنصاتنا على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وفيما يلي التفاصيل:

  • الخطوة الأولى: قم بالدخول إلى منصة "خدمات التأشيرات الإلكترونية" من خلال الضغط على هذا الرابط هنـــــــــــا.
  • الخطوة الثانية:  قم بالضغط على أيقونة "الاستعلام برقم الطلب".
  • الخطوة الثالثة: قم باختيار "نوع الطلب من القائمة الظاهرة أمامك".
  • الخطوة الرابعة: قم بتسجيل رقم الطلب ورمز الصورة ثم الضغط على "استعلم الآن".
  • الخطوة الأخيرة: سوف تظهر لك نتيجة الاستعلام عن التأشيرة برقم الطلب.

لينك الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2023 وسعرها

الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2023 وشروط الحصول عليها

شروط الحصول على تأشيرة السعودية

يجب أن يتم توفير بعض الشروط لكي تتمكن من استخراج تأشيرة السعودية برقم الجواز من خلال منصة إنجاز الإلكترونية وهي كالتالي:

  • أولًا: يجب أن يكون جواز السفر صالحا لمدة 6 أشهر على الأقل.
  • ثانيا: يجب على المتقدم تسجيل كافة البيانات المطلوبة بعد إرفاق عدد الصور المطلوبة لجميع أوراق السفر.
  • ثالثا: يجب أن يكون جواز سفر المتقدم يحتوي على صفحات فارغة.
  • رابعا: لا بد من تقديم صورة شخصية بخلفية بيضاء وتكون الصورة الخاصة بالمتقدم واضحة.

أنواع التأشيرات في المملكة العربية السعودية

  1. تأشيرة الزيارة التى تُصدر للأفراد الذين يرغبون في زيارة المملكة لأغراض سياحية أو زيارة عائلية.
  2. تأشيرة العمل التى تصدر للأفراد الذين ينوون العمل في المملكة مع كفيل سعودي.
  3. تأشيرة الدراسةالتى تصدر للأفراد الذين يرغبون في الدراسة في المملكة لمدة محددة.
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الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2023 وشروط الحصول عليها

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