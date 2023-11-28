لينك الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2023 إنجاز وشروط استخراجها

الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2023 من الموضوعات التي تزايد البحث عنها خلال الساعات الأخيرة عبر مؤشر "جوجل" ومنصات التواصل الاجتماعي المُختلفة.

الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2023

ويمكن لجميع المواطنين الاستعلام عن عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2023 بكل سهولة من خلال "منصة إنجاز" التي توفرها المملكة العربية السعودية لتسهيل عمليات البحث حول كل ما يخص تأشيرة السفر للوافدين من مختلف أنحاء العالم.

تستعرض "الدستور" رابط وخطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2023، ضمن سلسلة الدستور الخدمية والتي نقدمها لقرائنا وزوارنا عبر موقعنا الإلكتروني ومنصاتنا على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وفيما يلي التفاصيل:

الخطوة الأولى: قم بالدخول إلى منصة "خدمات التأشيرات الإلكترونية" من خلال الضغط على هذا الرابط هنـــــــــــا.

الخطوة الثانية: قم بالضغط على أيقونة "الاستعلام برقم الطلب".

الخطوة الثالثة: قم باختيار "نوع الطلب من القائمة الظاهرة أمامك".

الخطوة الرابعة: قم بتسجيل رقم الطلب ورمز الصورة ثم الضغط على "استعلم الآن".

الخطوة الأخيرة: سوف تظهر لك نتيجة الاستعلام عن التأشيرة برقم الطلب.

شروط الحصول على تأشيرة السعودية

يجب أن يتم توفير بعض الشروط لكي تتمكن من استخراج تأشيرة السعودية برقم الجواز من خلال منصة إنجاز الإلكترونية وهي كالتالي:

أولًا: يجب أن يكون جواز السفر صالحا لمدة 6 أشهر على الأقل.

ثانيا: يجب على المتقدم تسجيل كافة البيانات المطلوبة بعد إرفاق عدد الصور المطلوبة لجميع أوراق السفر.

ثالثا: يجب أن يكون جواز سفر المتقدم يحتوي على صفحات فارغة.

رابعا: لا بد من تقديم صورة شخصية بخلفية بيضاء وتكون الصورة الخاصة بالمتقدم واضحة.

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