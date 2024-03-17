الآثار تعلن عن مواعيد زيارة المتاحف والمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية خلال شهر رمضان

اعلنت وزارة السياحة والاثار عن مواعيد زيارة المتاحف والمواقع الأثرية على مستوي الجمهورية خلال شهر رمضان المبارك،

وقد جاء تحديد هذه المواعيد بما يتناسب مع مواعيد الشهر الفضيل، حتى يتسني للزائرين الاستمتاع بزيارة المتاحف والمواقع الأثرية خلال ساعات الصيام.

وقد تقرر فتح متاحف الآثار لاستقبال زائريها بدءا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا فيما عدا المتحف المصري بالتحرير والمتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية حيث تمت الموافقة على مد ساعات العمل بهما حتى الساعة الرابعة عصرا.

كما تقرر فتح متحفي شرم الشيخ والغردقة لفترتين على أن تصبح الفترة الصباحية من الساعة العاشرة صباحا وحتي الثانية ظهرا، أما الفترة المسائية فستكون من الساعة الثامنة وحتى الحادية عشر مساء.

أما عن مواعيد الزيارة بالمواقع الأثرية فقد تقرر العمل بها من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرا، فيما عدا منطقة آثار الهرم وقلعة صلاح الدين الأيوبي فسوف يتم فتحهما من الساعة الثامنة صباحا وحتى الرابعة والنصف عصرا، كما تقرر الإبقاء على مواعيد الزيارة بالمواقع الأثرية بمحافظات الأقصر وأسوان وقنا كما هي دون أي تغيير.

ولفتت الوزارة أن شباك التذاكر بجميع المتاحف والمواقع الأثرية يتم غلقها قبل إنهاء مواعيد الزيارة بساعة.

يشار الى انة تم حصر شراء التذاكر بالمواقع الأثرية والمتاحف باستخدام الكروت البنكية بكافة أنواعها فقط واستبعاد السداد النقدي. وكانت البداية في محافظة أسوان التي تحولت إلى السداد غير النقدي بالكامل في معابد كل من إدفو وكوم أمبو وأبو سمبل وفيلة ومتحف النوبة والمسلة الناقصة، بالإضافة إلى تطبيق هذا النظام في عدد أخر من المواقع الأثرية والمتاحف بالقاهرة وهي منطقة أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين الأيوبي، والمتحف المصري بالتحرير ضمن أكثر من 30 موقع أثري ومتحف جاري العمل على تطبيق نظام الدفع غير النقدي بها.

